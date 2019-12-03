هل يسحب المجتمع الدولي اعتماد حكومة السراج؟

دعا مجلس النواب الليبي منظمة الأمم المتحدة لسحب اعتمادها لحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج بعد توقيعها اتفاقيتين مع تركيا بخصوص ترسيم الحدود البحرية والتعاون الأمني والعسكري مجلس النواب الليبي طالب في رسالة من 4 صفحات باعتماد البرلمان وما ينبثق عنه المعبر الشرعي الوحيد عن الشعب الليبي.

طالب النواب الليبي بعدم الاعتراف بمذكرتي التفاهم بين حكومة طرابلس وتركيا.

وقال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، إن التعاون العسكري بين حكومة السراج وتركيا قائم بطريقة غير قانونية فالسلاح التركي يتدفق لطرابلس عبر ميناء مصراتة وأوضح أن الاتفاق مع تركيا هدفه استباحة أراضي الدولة الليبية وأجوائها وموانئها ومياهها الإقليمية من قبل الجيش التركي وأنه اتفاق في صورة مذكرة تفاهم يترتب عليه احتلال الجيش التركي لأراضي ليبيا.



