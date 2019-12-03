السعودية تحذر مواطنيها في فرنسا

أصدرت السلطات السعودية تحذيرًا إلى رعاياها في فرنسا على إثر تظاهرات واضطرابات الخميس المقبل مطالبة إياهم بالحذر.



أوصت سفارة المملكة في فرنسا المواطنين السعوديين من مقيمين وزائرين في بيان مساء الثلاثاء، بأخذ الحيطة في حال التنقل والسفر، وتجنب الذهاب إلى مناطق الاحتجاجات، وذلك وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".



وأشارت السفارة إلى أن هذا التحذير جاء بناءً على الأنباء المتداولة بشأن وجود إضراب يوم الخميس المقبل في فرنسا، خاصة في مدينة باريس وضواحيها، مما سيتسبب بتوقف تام في وسائل النقل العام.



ودعت سفارة المملكة المواطنين السعوديين في فرنسا للتواصل معها في الحالات الطارئة.



وتشهد فرنسا حالة تعبئة تحسبا للإضراب الذي وصف بأنه الأضخم في تاريخ البلاد ويشمل قطاعات واسعة احتجاجًا على سياسات الإصلاح التي تتخذها الحكومة واحتجاجا على قانون إصلاح نظام المعاشات التقاعدية.