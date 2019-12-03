سريلانكا تفتح تحقيقًا مع موظفة في سفارة سويسرا

أصدرت محكمة في سريلانكا، الثلاثاء، قرارًا بمنع مغادرة إحدى موظفات السفارة السويسرية للبلاد إلى أن توضح للشرطة تفاصيل أكثر حول ادعاءات باختطافها، وتهديدها لإفشاء معلومات دبلوماسية.



وأوضحت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم، أن كبير القضاة في العاصمة السريلانكية كولومبو أصدر أمرًا، بناءً على طلب الشرطة، يمنع هذه الموظفة من مغادرة البلاد حتى يوم 9 ديسمبر الجاري، مطالبًا إياها بإصدار بيان في هذا الشأن.



وقالت الحكومة في سريلانكا: إن هناك أدلة جمعها المحققون تختلف مع ما أوضحته السفارة، مشيرة إلى أن الشرطة ينبغي أن تحقق مع الموظفة.



ووصفت وزارة الخارجية السويسرية هذه الواقعة بأنها "هجوم خطير جدًا وغير مقبول".