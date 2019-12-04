بـ"التقسيط".. دورة فى السيناريو والإخراج والمونتاج بقصر السينما

يُنظم قصر السينما، برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم، دورة الدراسات السينمائية الحرة فى كل من "السيناريو، التصوير، المونتاج، الإخراج"، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 22 ديسمبر، ولمدة ثلاثة أشهر.



الدراسة خلال الشهر الأول من الدورة عبارة عن دراسة عامة في المجالات المذكورة، أما الشهر الثاني يقتصر على دراسة التخصص، والشهر الثالث من الدورة عبارة عن مشروع التخرج.



وعلمت "الدستور"، أن قصر السينما سيقوم بتقسيط مصاريف الدورة بواقع قسط شهري عبارة عن 500 جنيه لكل شهر من شهور الدورة، وأنه على من يرغب في الاشتراك فيها عليه إحضار كل من صورة شهادة الميلاد، وصورة البطاقة، وصورة شهادة التخرج، وصورتين شخصيتين.