90 يومًا إلا قليلاً: الأزمة اللبنانية لا تراوح مكانها

تقترب الاحتجاجات في لبنان في دخولها يومها الـ50، بينما تراوح أزمة تكليف رئيس الحكومة مكانها بعد أكثر من شهر على استقالة الرئيس سعد الحريري، رغم كل المؤشرات الاقتصادية السلبية، والتحذيرات من تفاقم الأزمات المالية والاجتماعية، في حال عدم تشكيل حكومة إنقاذ، قادرة على معالجة الأزمة الاقتصادية الحادة.



ودفعت الأوضاع المعيشية المتأزمة بالشعب اللبناني للاحتجاج منذ السابع عشر من أكتوبر الماضي، احتجاجا على تردي الأوضاع وغلاء المعيشة، بينما يواصل المحتجون في عدد من المناطق اللبنانية التحركات الاحتجاجية التي تركز على إقفال المرافق والمؤسسات العامة.



استقالة الحريري

بعد إعلان الحريري استقالته، دخل لبنان مرحلة سياسية جديدة، وكان من المتوقع تبدأ السلطات اللبنانية في إيجاد حل الأزمة، للتخفيف من حدة الاحتجاجات، لكن هذا لم يحدث بسبب الخلاف على نوعية تشكيل الحكومة وعدم الوصول إلى شكل نهائي.



فيما تداولت الساحة اللبنانية أكثر من أسم لتولي رئاسة الحكومة وخلافة "الحريري" الذي أعلن مؤخرًا عدم نيته في اعادة التشكيل، ولكن في كل مرة يعلن المتظاهرون عن رفضهم عن الاسماء المرشحة لأن كل منهم على علاقة بالعهد السابق.



أنصار حزب الله وحركة أمل يعتدون على متظاهري بيروت



وفي اليوم الأربعين للتظاهرات، والتي كانت تطالب بسرعة تشكيل حكومة تكنوقراط ومعالجة الأوضاع الاقتصادية السيئة، شهدت الساحات اللبنانية اشتباكات بين متظاهرين معارضين للحكومة ومؤيدين لحزب الله وحركة أمل.



وأظهر بث مباشر على محطات تلفزيونية لبنانية اشتباكات بين متظاهرين معارضين للحكومة ومؤيدين لحركتي حزب الله وأمل الشيعيتين بالعاصمة اللبنانية بيروت في الساعات الأولى من صباح الاثنين 25 نوفمبر، وذلك بعدما زاد التوتر بين الطرفين عندما أغلق المتظاهرون جسرا رئيسيا بوسط المدينة.



الجيش اللبناني يفصل الاشتباكات



فيما استمرت قوات الجيش اللبناني في موقفها المحايد بين الأطراف المختلفة، وعرضت وسائل إعلام لبنانية لقطات تلفزيونية لجنود من الجيش وأفراد من قوات مكافحة الشغب يشكلون حاجزا يفصل المحتجين عن مؤيدي الجماعتين الشيعيتين على طريق جسر الرينج الرئيسي وسط تراشق الطرفين بالحجارة.



لكن الأمر اختلف في الأيام القليلة الماضية، بعد محاولات قوات الجيش اللبناني فتح الطرق المغلقة في المدن اللبنانية المختلفة، مما اسفر عن إصابة عدد من العسكريين بجروح حين رشقهم معتصمون بالحجارة، أثناء قيام الجيش بفتح طريق الناعمة بعد أن أغلقه متظاهرون، أمس الاثنين.



وقام عناصر الجيش بإطلاق النار في الهواء، بعدما قام أحد المعتصمين بإطلاق النار في اتجاه العسكريين، حسبما أفادت قناة العربية السعودية.



الأزمة لا تراوح مكانها

وردد السياسيون اللبنانيون نفس الشعار على الأزمة اللبنانية، التي لم تراوح مكانها منذ اندلاعها في أكتوبر الماضي.



ووصف شارل جبور، رئيس مكتب الاتصال في حزب القوات اللبنانية، عدم اتخاذ الرئيس اللبناني ميشال عون لقرارات في حل الأزمة، بأنه يماطل حول تحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف الحكومة، ولاسيما بعد تأجيل الاعلان إلى أجل غير مسمى الخميس الماضي.



وأشار إلى انزعاج الأوساط السياسية والثورية في لبنان من عدم وجود آلية لحل الأزمة في البلاد.

وأضاف لـ"الدستور":" الأزمة الحكومية وأزمة التكليف مازالت تراوح، الانهيار المالي يزداد، على المستوى السياسي لا حلول على الساحة بل الأزمة تتعمق، بسبب وجود وجهتين للنظر"، لافتًا أن واحدة "تريد إعادة انتاج نفس طبيعة الحكومة السابقة والتي أوصلت لبنان إلى الأزمة الحالية"، ونظرة أخرى ويتبناها الرئيس الحريري ومعها حزبنا و"هي تشكيا حكومة اختصاصيين تكون قادرة على خروج لبنان من أزمتها السياسية والاقتصادية".



فشل مظاهرات أحد الوضوح

وبعد تنظيم المتظاهرين وقفات احتجاجية الأحد الماضي تحت عنوان "أحد الوضوح" الذي شارك فيه عشرات الآلاف من المحتجين في بيروت ومختلف المناطق اللبنانية، للمطالبة بالدعوة إلى الاستشارات النيابية الملزمة، بينما لم تتضح بعد الصورة الضبابية في البلاد.



فرئيس الجمهورية ميشال عون لم يوجّه حتى الساعة الدعوة لاستشارات نيابية ملزمة لتكليف شخصية جديدة بتشكيل حكومة، لم يتضح بدورها شكلها وتفصيلها.



عون يشير إلى تطورات إيجابية بعد لقائه الخطيب

بينما اليوم، قال الرئيس اللبناني إن الأيام المقبلة ستحمل تطورات إيجابية. ويأتي ذلك بعد أنباء عن لقاء جمع الرئيس عون بسمير الخطيب الاسم الأكثر تداولًا لتولي تشكيل الحكومة المرتقبة.



والخطيب هو المدير العام لشركة "خطيب وعلمي"، رجل أعمال ناجح ومقرب من رئيس الحكومة المستقيل، سعد الحريري.



ووفقًا لوسائل اعلام لبنانية، فأن تأجيل الاستشارات النيابية الملزمة لتشكيل الحكومة لا يعود فقط إلى عوامل داخلية إنما خارجية أيضا التي يجب أن تفرض نفسها على الواقع اللبناني.



غياب الرؤية

وكشفت قناة العربية السعودية، وفقًا لمصادر مطلعة، أن تأجيل الاستشارات النيابية الملزمة لتشكيل الحكومة يعود أيضا إلى غياب رؤية دولية واضحة حول واقع التوازنات التي يجب أن تفرض نفسها على الواقع اللبناني.