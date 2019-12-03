نانسي عجرم تحتفل بعيد "بربارة" بطريقة طريفة مع بناتها.. صور

احتفلت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، بعيد "بربارة"، برفقة بناتها ونشرت صورة طريفة تجمعها بهن عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".



وظهرت نانسي عجرم، وبناتها في الصورة وهن يرتدين بيجامة من نفس اللون مع وضعهن باروكة شعر كل واحدة منهن بلون مختلف عن الأخرى.



وعلقت نانسي على الصورة قائلة: "هاشلي بربارة مع بنات الحارة"، وحصدت الصورة على العديد من التعليقات التي تغزلت في جمال بناتها خاصة طفلتها الصغرى.



يذكر أن بربارة ووفق المصطلحات المسيحية القديسة، هيَ إحدى قدّيسات العُصور المسيحيّة المبكرة، تُكرّم كقديسة في الكنيسة الكاثوليكية يوم 4 ديسمبر، وفي الكنائس الأرثوذكسية الشرقية والمشرقية يوم 17 ديسمبر.. يُطلق على بربارة في الثقافة المسيحية الشرقية اسم العظيمة في الشهداء القديسة بربارة.

