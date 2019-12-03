جهة رقابية تحقق مع أحد قيادات البنك العقاري المصري العربي

أكدت مصادر مصرفية، وصول خطاب من البنك المركزى المصري بتكليف مدحت قمر للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك العقارى المصري العربي، والذى كان يشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة، ويمسك بملف التطوير وتحول العقارى ليكون واحدا من أهم البنوك التجارية خلال عامين.



وقالت المصادر إن قمر عقد اجتماعا مع 22 من قيادات البنك من مناصب مديرى العموم الأوائل منهم 3 من قدامى العاملين ناقش فيه التوجه للمرحلة القادمة، وضرورة التكاتف والعمل بروح الفريق، والسعى نحو تحقيق أعلى إيرادات وأرباح.



وأضافت المصادر، أن إحدى الجهات الرقابية تجري تحقيقات مع أحد قيادات البنك منذ 4 أيام ويدعى "ا- د"، فى عمليات يرجح أن تكون غسيل أموال بعد يوم واحد من استقالة عمرو كمال رئيس مجلس الإدارة.



وكشفت المصادر أن القيادة التى ألقى القبض عليها كانت تقوم بعمليات سفر للخارج بكثافة ومتعددة لعدة دول خلال العام الجاري تحت مسمى حضور مؤتمرات وندوات بنكية.



وعلمت "الدستور"، أن السيدة "غ-ي" التى قدمت استقالتها من قطاع ائتمان الشركات بالبنك بعد رحيل عمرو كمال أيضا كانت تعمل سكرتيرة لرئيس مجلس إدارة إحدى الشركات الخاصة قبل قدومها للعمل بالبنك، وهى نفس الشركة التى تورطت فى عملية إهدار مال عام مع البنك.