"الجزارين": انخفاض أسعار اللحوم في الأسواق

قال يوسف البسومي النقيب العام للجزارين، إن أسعار الماشية بدأت تتحرك في الوزن الحي لأسعار وزن قائم ٢ جنيه هذا الأسبوع، ووصلت أسعار اللحوم البقري وزن قائم ٤٦ جنيها والجاموسي ٤١ و٤٢ جنيها، لوجود عدد قليل البتلو من السوق، وقرب انتهاء موسم البتلو خلال الشهر المقبل، حيث إن بيع وذبح البتلو من أجل الحصول على اللبن من الماشية، وهو ما يعمل على خفض أسعار اللحوم، وكذلك أسعار المواشي.



وأضاف "البسومي" في تصريحات لـ"الدستور"، أن أسعار البتلو من ٦٥ إلى ٧٠ جنيها بالعظم، ومشفي سعره ٩٠ و١٠٠ جنيه، وهو أقل من أسعار اللحوم الكندوز البلدية والتي تتراوح من ١٠٠ إلى ١١٠ جنيهات للكيلو، مطالبا الدولة بالتدخل وشن حملات على أماكن ذبح وبيع البتلو، حتى يتم الحفاظ على ماتبقى من رؤوس حية ليتم تسمينها أو تربيتها.