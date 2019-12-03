سجن لاعب الزمالك السابق هشام يكن سنة بتهمة خيانة الأمانة

قضت محكمة جنح أكتوبر، برئاسة المستشار محمد حسين عامر، بحبس هشام يكن لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر لكرة القدم السابق، لمدة عام مع الشغل وتغريمه 10 آلاف جنيه؛ لاتهامه بخيانة الأمانة.



كان عاصم قنديل المحامى وكيلًا عن رئيس مجلس إدارة أحد المواقع الإلكترونية حرر دعوى قضائية اتهم فيها "يكن" بالاستيلاء على مبلغ من المال خاص به دون وجه حق.