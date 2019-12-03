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اقتصاد

ترامب: اتفاقية التجارة الحرة الجديدة لأمريكا الشمالية جيدة للجميع

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 06:58 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،
أ ش أ
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أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال اجتماع ثنائي مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في العاصمة البريطانية لندن، أن اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية الجديدة، ستكون جيدة للجميع.

ووصف ترامب، خلال الاجتماع الذي نقلته شبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم الثلاثاء، اتفاق التجارة الحرة لأمريكا الشمالية الحالي (نافتا) "بالمريع" بالنسبة للولايات المتحدة، وأنه ليس عادلا لبلاده.

وقال الرئيس الأمريكي: إن قضية تغير المناخ مهمة جدا بالنسبة له، مؤكدا أنه يؤمن كثيرا بأمرين هما الماء النظيف والهواء النقي، ولكنه في الوقت ذاته مهتم جدا بالانتشار النووي الذي يجب أن يتم التعامل معه بقوة.

وأضاف ترامب، أنه ينظر بعين الاعتبار إلى إبرام اتفاق نووي جديد مع روسيا والصين، مضيفا أنه فيما يتعلق بالامكانات النووية، فالولايات المتحدة هي الأولى على مستوى العالم تليها روسيا ثم الصين، إلا أن الصين في غضون 4 أو 5 سنوات ستتمكن من أن تكون متعادلة.

وأشار ترامب إلى أنه يجد مشاكل أمنية فيما يتعلق بتقديم شبكات الجيل الخامس (5 جي) باستخدام معدات من شركة "هواوي" الصينية، مشددا على أنه بلاده متقدمة للغاية فيما يتعلق بشبكات الجيل الخامس أفضل من شركات أخرى.

وأكد ترامب مجددا، على أن إنفاق الدول الأعضاء في حلف الناتو نسبة 2% من ناتجها المحلي الإجمالي في المجال الدفاعي تعتبر نسبة ضئيلة جدا، منوها بضرورة أن يتم رفع هذه النسبة إلى 4%.

ووصف ترامب التحقيق في إجراءات عزله بأنها "خدعة"، مشيرا إلى أنها طريقة لإلحاق الضرر بالحزب الجمهوري، وإلى ضرورة أن يشعر الديمقراطيون بالخجل من أنفسهم إزاء هذه القضية.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو على قوة العلاقات بين بلاده والولايات المتحدة، مضيفا أن بلاده عملت على زيادة إنفاقها الدفاعي في حلف شمال الأطلسي (ناتو) بنسبة 70% على مدار العشر سنوات الماضية.

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