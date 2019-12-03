إليسا تشارك في حملة "دفا"

شاركت الفنانة اللبنانية إليسا، في حملة "دفا"، وطالبت متابعيها بالمشاركة فيها وذلك في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر".



وقالت إليسا، في تغريدتها: "حملة دفا عم تذكّرنا متل كل سنة إنو قادرين نساعد بعض بأبسط الأمور لنكون حد الإنسان اللي بحاجة.. كل مساعدة قادرة تخلق فرق وتساعد إنسان بحاجة لدعم ودفى. لاقونا وما تترددو تساعدو!".



من ناحية أخرى، تحيي المطربة اللبنانية إليسا، حفلًا غنائيًا ضخمًا يوم 13 ديسمبر المقبل على مسرح دار أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمدينة السادس من أكتوبر.



وطرحت تذاكر الحفل على 4 فئات: الأولى بمبلغ 3300 جنيه، الثانية بمبلغ 2800 جنيه، الثالثة 2300 جنيه، الرابعة 1800 جنيه مصري.

