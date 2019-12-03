شاهد.. جولة الشيف علاء الشربيني بأشهر مطاعم لبنان في "أحلى أكلة"

زار الشيف علاء الشربيني، مجموعة من أشهر وأفضل المطاعم في لبنان، ليكشف عن جوانب جديدة في الأكلات اللبنانية، وأفضل التجارب في المطاعم هناك، وذلك خلال برنامجه "أحلى أكله" على قناة

ON E

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البداية كانت بزيارة "مطعم منير" أحد أكبر وأهم المطاعم اللبنانية، والذي يعد تجربة مميزة ومختلفة في المطاعم العربية عموما، حيث يقومون بزراعة كل ما يحتاجونه من خضروات وفواكه، بدون استخدام أي كيماويات، فضلا عن تربيتهم للمواشي والطيور للحصول على اللحوم التي يحتاجونها، أي أن الأمر لا يقتصر على مجرد طهو الأكلات وتقديمها للزبائن، بل الأهم هو الحفاظ على صحتهم بمكونات غذائية طبيعية بالكامل.

يُذكر أن "أحلى أكلة" برنامج يومي، يُقدم من السبت للأربعاء من الثانية وحتى الثالثة والنصف ظهرا علي قناة ON E.

يقدم البرنامج جدولًا للأكلات؛ بحيث يعرض يوم السبت أسماك، والأحد أكلات شعبية، والإثنين أكلات للدايت والأطفال، والثلاثاء أكلات العزومات، والأربعاء مسابقة بين المشاهدين.