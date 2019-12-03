نمو قوي للاقتصاد البرازيلي خلال الربع الثالث

أعلنت وزارة الاقتصاد البرازيلية، اليوم الثلاثاء، تجاوز اقتصاد البلاد مرحلة التباطؤ لينمو بقوة خلال الربع الثالث من العام الحالي.



وأظهر التقرير الصادر عن الوزارة اليوم قوة أداء الاقتصاد الذي سيتعزز خلال الربع الأخير من العام الحالي.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزارة القول، إن موسم تسوق عيد الميلاد للعام الحالي، سيكون الأفضل خلال السنوات الأخيرة، في حين ستمتد آثار الإجراءات الهيكلية على الاقتصاد إلى العام المقبل.



كانت الإنمو قوي للاقتصاد البرازيلي خلال الربع الثالث جراءات الهيكلية، قد ساعدت في تصحيح أوجه القصور في جمع موارد الدولة وأعطت مصداقية وحسنت توقعات المستهلكين والشركات.



وتتوقع الوزارة استمرار تسارع نمو القطاع الخاص، مؤكدة ارتفاع معدل النمو بقوة مقارنة بالسنوات القليلة الماضية.