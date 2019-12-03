العراق: اعتقال اثنين من الإرهابيين في الموصل

أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الثلاثاء، اعتقال إرهابيين اثنين في الموصل.



وذكرت الاستخبارات العراقية - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"، أنه بمعلومات استخبارية دقيقة ومتابعة مستمرة، تمكنت مفارز قسم الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات نينوي وبالتعاون مع قوة من فوج حماية القيادة، من إلقاء القبض على اثنين من الإرهابيين في منطقتي حمام العليل وناحية القيروان بالموصل.



وأضاف البيان، أن المعتقلين من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤إرهاب.