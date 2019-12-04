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فن

مصطفى شوقى: لحنت العديد من الأعمال للكابو حميد الشاعرى

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 07:14 ص
جريدة الدستور
حسن أمين
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أكد المطرب مصطفى شوقي، أنه تعاون مع الكابو حميد الشاعري في العديد من الأغنيات والتي شارك فيها كملحن، بالإضافة إلى اشتراكه معه في الغناء.

وقال "شوقي" لعدسة "الدستور"، إنه في عام 2006 التقى بالموزع الموسيقي والمطرب الكبير حميد الشاعري وتعاونا في أغنية من ألحانه وكان يتعاون معه فيها بالتوزيع الموسيقي وعندما استمع للأغنية طلب منه التركيز في التلحين والاحتراف، مشيرا إلى أنه قام بدعمه وتوجيهه في هذة المنطقة بشكل كبير.

وأضاف أنه بدأ بعد هذة الأغنية رحلة جديدة في عالم الاحتراف واستفاد منه بشكل كبير، مؤكدا أنه أثقله بخبراته في التلحين والغناء، قائلا: "هو صاحب الفضل في تغيير شكل وأداء صوتي الغنائي لأنني في أعمالي التي قدمتها من قبل لم أكن بهذا الشكل الذي أقوم بالغناء به حاليًا".

وأشار "شوقي" إلى أن أغنية "اللي عاجبني فيك" للمطرب مصطفى قمر تعتبر أولى الأغنيات التي تعاون فيها مع حميد الشاعري وكانت من كلمات وليد الشاعري ومن ألبوم "لسه حبايب"، ثم تعاونا في ألبوم غنائي بعنوان "جو تاني" للمطرب إسلام وقدم فيه 4 ألحان، لافتًا إلى أن الكابو كان يقوم بإعادة توزيع أغنيات قديمة ناجحة ويجعله يقدمها بصوته مثل أغنية "عازز عليا النوم" و"السح أدح أمبو" لأحمد عدوية فكان يجعله يقدم أكثر من لون غنائي بصوته؛ لهدف تعريف الناس بصوته وموهبته، بالإضافة إلى غنائه لبعض الأغنيات الليبية.

وأوضح أن استمرار التعاون معه جاء نتبجة إيمانه بموهبته ومنحه الثقة الكبيرة؛ لدرجة أنه قام بتلحين عدد كبير من أغنياته الخاصة التي قدمها بصوته على مدار سنوات وكان آخر تعاون معه العام الماضي بأغنية "شئ خيالي" للشاعر محمود عبدالله، مشيرا إلى أنه حالفه الحظ في عام 2014 بتقديمه أغنية بعنوان "أنا مصر" وقدمها معه برفقة المطرب الرائع علاء عبدالخالق وكانت الأغنية من ألحانه وتوزيع الكابو وهذه الأغنية كانت نقطة فاصلة في مشواره الغنائي؛ لأنه قام بالغناء فيها بالشكل الذي لاقي إعجاب الجمهور حاليًا وحققت وقتها نجاحًا كبيرًا.

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