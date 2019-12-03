12 ديسمبر.. الأنبا يؤانس يترأس التسبحة الكيهيكية بدير درنكة

تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في 10 ديسمبر الجاري، لاستقبال التسبحة الكيهكية والمعروف بـ"الشهر المريمي".



ويترأس الأنبا يؤانس أسقف أسيوط وتوابعها، في 12 ديسمبر الجاري التسبحة الكيهكية في دير السيدة العذراء بجبل درنكة أسيوط.



وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، صوم الميلاد الذي ينتهي بعيد الميلاد المجيد في مطلع يناير 2020، مستغرقًا بذلك 42 يومًا مُتصلة، يسهر خلالها الأقباط بشكل شبه يومي بالكنائس فيما يُسمى سهرات كيهك أو سهرات 7 و4، في حالة انقطاع تام عن اللحوم، مع السماح بتناول المأكولات البحرية والأسماك، فيما عدا يومي الأربعاء والجمعة.