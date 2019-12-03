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عالم

باكستان: نرغب في تطوير مدننا السياحية على غرار مصر

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 06:23 م
جريدة الدستور
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أكد ذو الفقار بخاري، المساعد الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني لشئون الباكستانيين المقيمين في الخارج وتنمية الموارد البشرية، رئيس هيئة تنسيق السياحة الوطنية أن الحكومة الباكستانية تعمل على تطوير مدن سياحية على غرار مصر، بهدف تعزيز حصة هذا المجال المهم في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وقال في تصريح صحفي اليوم، أوردته وكالة الأنباء الرسمية الباكستانية، إن الحكومة تجري مشاورات مع شركة مصرية لتحقيق هذه المبادرة في أقرب فرصة ممكنة، لافتًا إلى أن نجيب ساويرس رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا، أبدى خلال اجتماعه أمس مع رئيس الوزراء عمران خان رغبة شركته في الاستثمار في مختلف المجالات في باكستان، لا سيما الإسكان والتعدين والسياحة.

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