آخر تصريح لشعبان عبدالرحيم قبل رحيله

أحيا الفنان شعبان عبدالرحيم، قبل وفاته بيومين حفلا غنائيا كبيرا، ضمن فعاليات موسم الرياض والذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه بالسعودية.



وفاجأ شعبان عبدالرحيم، الحضور بظهوره على كرسي متحرك خلال الغناء، كان يجلس عليه بين الحين والآخر بينما يقدم بعض أغانيه وهو واقف على قدميه.



وقال في آخر تصريح له عن سبب مشاركته في الحفل رغم مرضه: "أنا أغني بفمي، ولما طلبوني قولتلهم أنا تعبان فقالوا نجبلك كرسي، والجميع كان مبسوط كما شعروا بالحزن لمرضي".



يذكر أن الفنان شعبان عبدالرحيم، رحل عن عالمنا اليوم، بعد تعرضه لأزمة صحية نقل على إثرها لمستشفى المعادي العسكري بعد يوم من عودته من السعودية.

