الثلاثاء 03 ديسمبر 2019 الموافق 06 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجامعة العربية: ندعم المغتربين العرب في مجتمعات الهجرة

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 06:17 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
طباعة
أكدت جامعة الدول العربية اليوم، الثلاثاء، أهمية دور المغتربين العرب بشكل خاص في هذه المرحلة نظرًا للأزمات والظروف الصعبة غير المسبوقة التي تمر بها بعض دول المنطقة، والتي تحتاج إلى جهد مكثف وتكاتف بين كل أبنائها في الداخل والخارج لإعادة بناء أواطنهم.

وشددت السفيرة هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشئون الاجتماعية، في بيان صدر اليوم بمناسبة يوم المغترب العربي الذي يوافق الرابع من ديسمبر من كل عام على دعم الجامعة الكامل للمغتربين العرب في المجتمعات التي يهاجرون إليها.

وأشارت إلى مسئولية الجامعة، نحو مد جسور التواصل مع أبناء الأمة العربية المقيمين بالخارج وبينهم وبين أوطانهم الأم وبين بعضهم البعض، بما يعود بالنفع على التنمية في الوطن العربي وعلى المهاجرين أنفسهم.

وقالت: "إن جامعة الدول العربية تحتفل في الرابع من ديسمبر من كل عام بيوم المغترب العربي تثمينًا للدور المشهود الذي يقوم به أبناء الأمة العربية المقيمين في الخارج لتنمية أوطانهم الأصلية والدول التي هاجروا، وتقديرًا لجهودهم المبذولة من أجل الحفاظ على هويتهم الوطنية والقومية، وتعريف الأجيال الجديدة منهم بثقافة وتراث أوطانهم الأم، حيث تسلط الجامعة الضوء على أبرز الإنجازات التي حققها المغتربون العرب في مختلف نواحي الحياة، وعلى كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية".

وأثنت على الجهود المبذولة والمبادرات العربية التي تم طرحها من قبل الكفاءات العربية المهاجرة للدفع بعجلة التنمية من خلال نقل المعارف والخبرات أو تحويل الأموال والاستثمارات والمشاركة في التجارة.. قائلة: "إن هذه الجهود ستسهم في تحقيق التنمية والتقدم إلى الأمام في مختلف المجالات".

وأشارت إلى تأثير المغتربين والمهاجرين غير المباشر على التنمية من خلال تصحيح الصورة الذهنية المغلوطة عن العرب والقيام بدور سفراء لبلادهم يحسنون صورتها في بلاد المهجر؛ ما يؤدي إلى نتائج إيجابية للتعاون الاقتصادي والاستثمار.. مشيدة بالدور المهم للمغتربين العرب في تخفيف وطأة أزمة اللاجئين في ظل ما شهدته المنطقة العربية في المرحلة الأخيرة من أحداث أدت إلى زيادة وتيرة الهجرة واللجوء.

وقالت هيفاء أبوغزالة: "إنه بالتزامن مع مرور عام على اعتماد الاتفاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية والذي جاء ضمن أهدافه أهمية خلق ظروف تساعد المهاجرين والمغتربين على المساهمة الكاملة في التنمية المستدامة في جميع البلدان، تؤكد جامعة الدول العربية مشاركتها في عمليات المتابعة والاستعراض الخاصة بالاتفاق على المستوى الإقليمي".

وأفادت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشئون الاجتماعية بأن الجامعة العربية ستتعاون مع الشركاء؛ لتقديم كافة الدعم لدولها الأعضاء لرفع وعي المسئولين في الجهات المعنية، وبناء قدراتهم وتشجيعهم على تنفيذ هذا الاتفاق، وكذلك ستواصل السعي مع الدول الأعضاء لتضمين الهجرة في خطط التنمية المستدامة 2030.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 6 ساعات

مصرع وإصابة 5 بانفجار مركب صيد في البحر الأحمر

منذ حوالي 8 ساعات

تفاصيل آخر "إييييه" لـ شعبان عبدالرحيم فى السعودية

منذ يوم

شاب يقتل زوجته بالهرم ويدَّعى اقتحام ملثمين لشقتهما وإصابته

منذ حوالي 4 ساعات

إيقاف أستاذين جامعيين ببنى سويف عن العمل لاحتواء كتابين على إيحاءات جنسية

الصور

image description

صور جنازة شعبان عبدالرحيم

image description

بالأسماء.. مصابو حادث المركب المحترق بالبحر الأحمر

image description

السكرتير العام لسوهاج يشهد احتفالية اليوم العالمي لذوي الإعاقة

image description

جامعة سوهاج تناهض العنف ضد المرأة بمسرحية "الاسم الثلاثى"

image description

الصلاة على شعبان عبدالرحيم ومحمد خيري في "السيدة نفيسة"

الأكثر قراءة

«ملقوش حد يستلمه».. اللحظات الأخيرة في حياة شعبان عبدالرحيم

آخر تصريح لشعبان عبدالرحيم قبل رحيله

بـ500 ألف جنيه.. تعرف على قرض المعاشات من بنك مصر

إيقاف أستاذين جامعيين ببنى سويف عن العمل لاحتواء كتابين على إيحاءات جنسية

أيام زمان

«شكله غلبان لكنه نمس».. أغرب أسرار كارم محمود

غرور شادية.. طلبت من عماد حمدي ألا يتزوج بعدها وغضبت من تحية كاريوكا لسبب غريب

قصة الناقد الوحيد الذي شتم نجيب محفوظ.. وكيف ردّ أديب نوبل؟

أبو «الكابوهات».. قصائد من ديوان فؤاد نجم المجهول عن الأهلي والزمالك

ads

نجم الساعة

«شكله غلبان لكنه نمس».. أغرب أسرار كارم محمود

الصحة

مؤشرات لتحليل الدم تكشف طول العمر

دراسة: القلق من الأمور المالية يؤثر سلبًا على الدماغ

دراسة: الاحتباس الحرارى يهدد الحوامل بولادة مبكرة

كيف تحمي نفسك من إشعاعات الهواتف الذكية؟

الرئيس نيوز

الأطباءالبيطريين: فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفى

رئيس غرفة الكيماويات: لابد من النظر في تسعير خام الفوسفات

حُوكم عسكريًا بتهمة "تقليد الرئيس".. أحمد فؤاد نجم بين ناصر والسادات

محلل سياسي: الخوف من الملاحقة القضائية يجبر نتنياهو على إلغاء زيارته لبريطانيا

منوعات

البلوفر النرويجي يتربع على عرش الموضة (صور)

إنجاز تاريخي.. أطباء يعيدون النبض لقلب ميت

درجات الحرارة سجلت الأعلى خلال العقد الماضي

أعراض الاكتئاب لدى الأطفال والمراهقين

كشكول

بسبب الإيحاءات الجنسية.. إيقاف أستاذين عن العمل بجامعة بني سويف

اكتشاف 13 حالة تعاطي للمخدرات في جامعة الإسكندرية

علامات تخبرك أن طفلك يفكر في الانتحار

رئيس جامعة كفر الشيخ يفتتح معرض فن‫ "الكويلينج" بتربية نوعية

إسلام سياسي

لجان الإرهابية تقود مخطط تحريضي جديد عن طريق عطوة كنانة لنشر الفوضى

باحث يكشف بالأدلة عمالة جماعة الإخوان الإرهابية

باحث سلفي: "محمد علي" مفسد في الأرض

اليوم...الصوفية تنظم حضراتها المجمعة بالسيدة زينب

مقالات الرأي
نرمين يسر
"سيدة البحر".. ليس بالصورة الجيدة فقط تُصنع الأفلام
ماجد حبته
الانتحار حرقًا.. أو حرقانًا
سيد عبدالقادر
سلطان السفاحين.. لا خليفة المسلمين
لواء.حمدى البطران
استراحة محارب
المزيد

الثقافة

"القومى للترجمة" يفتح باب التقدم لجائزة أفضل كتاب مترجم لعام 2019

الثقافة: "ملتقى المبدعات العربيات" أحد جسور التلاقي بين سفيرات الإبداع

"الشروق" تعيد إصدار 3 مؤلفات للكاتب الراحل توفيق الحكيم

اتحاد كتاب مصر ينعى المترجم صالح علمانى

صفحتنا ع الفيس بوك