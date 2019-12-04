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مونى هلال.. أول مذيعة مصرية بحفل "نكسوس"

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 03:47 ص
جريدة الدستور
شيماء دهب
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في إطار فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية وتحديدًا في حفل مهرجان "نكسوس" الأول والأكبر من نوعه بالشرق الأوسط والشمال الإفريقي في العاصمة الرياض. تم اختيار ملكة جمال مصر لعام 2018-2019 "موني هلال" لتقديم المهرجان على مدار ثلاثة أيام يتخللها حفل النجم العالمي "Jason Derulo" ومشاركة الدى جي العالمي crystal method وmako، في أيام 5، 6، 7 ديسمبر من الشهر الحالي.

صرحت موني بأن، المهرجان سيكون حافلًا بالأنشطة الترفيهية المتنوعة التي ترتبط بلعبة league of legends الشهيرة، وتشمل مناطق تجريبية وبطولات تنافسية وحفلات موسيقية، ومن المرجح أن يصل الجمهور لحوالي 30 ألف شخص، وعن قيمة الجائزة قالت "هلال" إن جوائز مهرجان نيكسوس تصل إلى 2 مليون دولار.

كما صرحت موني بأنها، سعيدة بأنها ستكون أول امرأة ومذيعة مصرية عربية تشارك في تقديم حفل كبير وضخم والأول من نوعه في الشرق الأوسط، كما أنها فخورة بأنها ستكون وجهة مشرفة لبلدها مصر في السعودية.

يذكر أن موني، حصلت على لقب ملكة جمال مصر عام 2018 وتوجت باللقب والتاج، كما شاركت بأسم مصر في miss world 2018 في الصين، كما أنها من الوجوه المشرفة لمصر ليست من الناحية الجمالية فقط بل الثقافية والخيرية أيضا فلها العديد من الأنشطة في العمل الخيري من خلال الإسهامات مع عدد من الجمعيات والتي تحرص على زيارتهم باستمرار وقضاء أكبر وقت مع الأطفال ومساعدتهم بكل الطرق المتاحة، بالإضافة إلى العديد من المجهودات في مجال رعاية وحماية الحيوانات مع العديد من الجهات وكان من ضمن إسهاماتها المشاركة في الدعوى لكسب التأييد لأول مشروع قانون لحماية الحيوانات في مصر والذي يناقشه البرلمان المصري قريبًا لإقراره.

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