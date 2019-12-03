"المتحدة" تتعاقد مع "تى فيجين" على الجزأين الرابع والخامس من "حكايات بنات"

تعاقد رجل الأعمال تامر مرسى، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مع شركة تى فيجين التى يمثلها المنتج طارق الجناينى على تقديم الجزئين الرابع والخامس من مسلسل "حكايات بنات"، الذى سبق وحقق نجاح كبير.



ووفقاُ للاتفاق سيتم عرض الجزئين الجديدين على شبكة قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، على أن يتم الإعلان عن موعد إنطلاق التصوير والعرض خلال الفترة القليلة المقبلة.



ويأتي التعاون بعد إعلان المتحدة للخدمات الإعلامية عن التعاون مع الشركات العاملة في مجال الإنتاج الدرامى، وأكد رئيس مجلس الإدارة تامر مرسى أن الشراكات مستمرة من أجل الارتقاء بالدراما المصرية، من خلال نصوص جيدة تليق بالأسرة المصرية والعربية.



كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أبرمت العديد من التعاقدات خلال الفترة الماضية مع مجموعة كبيرة من شركات الإنتاج العاملة فى الحقل الفنى منها شركات المنتجين جمال العدل ومها سليم وأحمد الجابرى وأحمد عبد العاطى وغيرهم.