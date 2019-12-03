"براس ساوند" يشارك في حفل افتتاح "الإسكندرية للمسرح العربي"

يشارك فريق "براس ساوند"، اليوم الثلاثاء، في حفل افتتاح الدورة الأولى من مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي للمعاهد والكليات المتخصصة المقام في السابعة مساء بالمسرح الكبير بمكتبة الإسكندرية.



ويقدم الفريق اليوم مجموعة من المعزوفات الموسيقية منها: "سهر الليالي، ورجل البطيخ، وكارفان، وسي لافي، وغيرها".



يشار إلى أن الفريق يتكون من 13 عازفا ويستخدمون آلات النفخ المتنوعة مثل: "الترومبت، والترمبون، والالتو ساكسفون، والتينورساكسفون، والكورنو والباص توبا، بجانب مجموعة من الآلات الايقاعية، مثل: الاسنير درام، والبيز درام، والجيمبي، والبونجز والكوناج".