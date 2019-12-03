"الدستور" تكرم داليا مصطفى عن دورها فى "حواديت الشانزليزيه" (صور)

كرم موقع "الدستور" بقيادة رئيس مجلسي الإدارة والتحرير الدكتور محمد الباز، الفنانة داليا مصطفى عن دورها في مسلسل "حواديت الشانزليزيه".



مسلسل "حواديت الشانزليزيه" ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية المطولة، ويتكون من 45 حلقة، تكتبه نهى سعيد، وأيمن سليم، من إخراج مرقس عادل، فى أولى تجاربهما بعالم الدراما، وتتولى إنتاجه شركة "سينرجى" لمالكها المنتج تامر مرسي.



وتدور أحداث "حواديت الشانزليزيه" حول 5 طبقات بحقبة الخمسينيات، ويشارك في بطولته إنجي المقدم، وداليا مصطفى، ومي سليم، وإدوارد، وأماني كمال، وعمر الشناوي، وفريدة سيف النصر، من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل.