النمسا وإسبانيا: تعزيز التعاون الدولي لمواجهة أزمة المناخ

اتفقت النمسا وإسبانيا، اليوم الثلاثاء، على دعم التعاون والتنسيق المشترك فيما يخص أزمة المناخ.



جاء ذلك خلال استقبال ملك إسبانيا فيليب السادس في مدريد للرئيس النمساوي الكسندر فان دير بيلين الذي يشارك فى القمة الدولية لمكافحة تغير المناخ.



وقالت مصادر فى القصر الرئاسي النمساوي هوفبورج، الثلاثاء، إن الرئيس الكسندر فان دير بيلين اختتم اليوم زيارته إلى مدريد بعد مشاركته فى أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ فى دورته الـ25، والتى استمرت يومين وسط مشاركة سياسية ودولية واسعة من كل دول العالم لتفعيل التعاون الدولي فى حماية المناخ.