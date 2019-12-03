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أعيان الزنتان: اتفاقية السراج تتيح لأردوغان مراقبة شواطئنا

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 05:31 م
السراج
السراج
مجدى عبدالرسول
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رفض مجلس أعيان الزنتان الاتفاقية التي وقعتها حكومة الوفاق مع تركيا بشأن التعاون الأمني في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

ووصف المجلس الاتفاقية في بيان اليوم الثلاثاء، بالخرق العلني للإعلان الدستوري ومخرجات اتفاق الصخيرات"، لافتًا إلى أنه لا قيمة قانونية لهذه الاتفاقية كونها لم تعتمد من قبل البرلمان.

واعتبر مجلس أعيان الزنتان الاتفاقية بمثابة الإذن لتركيا بمراقبة الشواطئ الليبية واستخدامها لأية أغراض قد تؤجج الصراع المشتعل في ليبيا، عبر إرسال شحنات الأسلحة لصالح المجموعات المسلحة التي تُهيمن على العاصمة وتستنزف مواردها.

ونقل موقع قناة ليبيا 218، الصثلاثاء، عن أعيان الزنتان: أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج قد وقع المذكرة تحت ضغط "أطراف معروفة"، ووصل حد الضغط إلى التهديد بعزله في حال رفض التوقيع، بحسب البيان.

وحذر من تبعات الاتفاقية الغامضة التي ستزج بليبيا في خضم صراعات إقليمية في منطقة شرق المتوسط هي في غنى عنها، داعيًا كافة المكونات الاجتماعية في ليبيا للوقوف في وجه هذه المذكرة التي تنتقص من

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