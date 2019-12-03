بوتين: الناتو تم تشكيله لمواجهة الاتحاد السوفيتي السابق

عرض الرئيس الروسي (ناتو) التعاون وذلك بمناسبة الذكرى السنوية السبعين لتأسيس الحلف.



ونقلت وكالة أنباء (إنترفاكس) الروسية، الثلاثاء عن فلاديمير بوتين، إلى أن الناتو تم تشكيله لمواجهة الاتحاد السوفييتي السابق، والآن لم يعد هناك وجود للاتحاد السوفييتي أومعاهدة وارسو، إلا أن الناتو لا يزال موجودا بل متوسعا".



قال:" أعربنا مرارًا عن استعدادنا للتعاون مع الناتو والتصدي معا للأخطار الحقيقية " الإرهاب الدولي" والصراعات المحلية وخطر انتشار أسلحة الدمار الشامل بلا رابط.



في الوقت نفسه، حذر بوتين من أن "الصور النمطية من العصر السابق المبنيةعلى التفكير انطلاقا من مبدأ التحالفات لا يمكن أن تكون آلة جيدة لإيجاد واتخاذ قرارات فعالة في ظروف التغيرات السريعة بل الخاطفة للأوضاع في العالم الحديث".



وذكر بوتين أن الحلف كان يضم في البداية 12 دولة، لكن عدد الأعضاء وصلالآن إلى 29 دولة، بينما يتجاوز الإنفاق العسكري الإجمالي للحلف 70% من الإنفاق العسكري العالمي.



أضاف: "يجب علينا اليوم الانطلاق من أن توسع الناتو وتطوير بنيته التحتية قرب الحدود الروسية يمثلان أحد التهديدات المحتملة لأمن بلادنا".



ويعقد زعماء دول الحلف الأطلسي (29 دولة) اليوم وغدا الأربعاء قمة في لندن بمناسبة الذكرى السنوية السبعين لتأسيس الحلف.