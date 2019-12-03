تدنى مستوى طلاب إسرائيل.. "PISA" يكشف الفجوات التعليمية بين العرب والمستوطنين

أعلن البرنامج الدولي لتقييم الطلبة حول العالم "بيسا-PISA"، اليوم الثلاثاء، عن نتائج إحصائياته بشأن مستوى الطلاب في القراءة والرياضيات والعلوم، مؤكدًا أن هناك فجوة كبرى فى التحصيل العلمي بين الطلاب اليهود والعرب داخل الأراضي المحتلة.



وأكد "بيسا"، التابع لإدارة التربية والتعليم من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD"، أن مستوى الطلاب من المستوطنيين الإسرائيليين متدنٍ للغاية، مقارنة بالبلدان المتقدمة، إذ كان تقييمهم أقل من المتوسط، خلال تقييمه لعام 2018.



الفجوات بين الطلاب العرب والمستوطنين

وسجل الطلاب المستوطنون 506 نقاط في مهارات القراءة، بينما سجل الطلاب العرب 362 نقطة فقط، بانخفاض بلغ 144 نقطة.



وفي الرياضيات، سجل الطلاب المستوطنون 490 نقطة، بينما سجل الطلاب العرب 379 نقطة، بانخفاض 111 نقطة.



وفي العلوم، سجل الطلاب المستوطنون 491 نقطة، في حين بلغت نقاط الطلاب العرب 375، بانخفاض 26 نقطة بانخفاض 116 نقطة في العلوم.



تدني مستوى الطلاب الإسرائيليين

وجاء أن معدل القراءة لدى الاحتلال الإسرائيلي يبلغ 470، بينما متوسط معدل البرنامج الدولي هو 487، ومستواهم في الرياضات 463 بينما المتوسط المطلوب هو 489، وفي العلوم كان معدل طلاب الاحتلال 462، بينما المتوسط الدولي هو 489.



دعاية جانتس

قال بيني جانتس، رئيس حزب "أزرق أبيض" الإسرائيلى، إنه سيعمل على تحسين مستويات التعليم في إسرائيل، رافضًا الخضوع إلى نتائج تدني مستوى الطلاب التي ظهرت في تقرير البرنامج الدولي لتقييم الطلبة حول العالم.



تأتي تصريحات جانتس في إطار الدعاية الانتخابية له من أجل دعمه لتولي رئاسة حكومة إسرائيلية مقبلة.