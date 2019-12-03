شكري للمبعوث الأممى: اتفاق السراج مع تركيا يعمق الخلاف بين الليبيين

أجرى وزير الخارجية، سامح شكري، اتصالًا بالمبعوث الأممي لليبيا الدكتور غسان سلامة، حيث تباحثا في التطورات الخاصة بالأزمة الليبية والجهود المبذولة نحو إنجاح "عملية برلين"، لتأمين الحل السياسي لاستعادة الاستقرار على الساحة الليبية، وقد أكد وزير الخارجية دعم مصر الكامل لسلامة في مهمته والحرص على نجاحها.



وشدد شكري على أهمية الحيلولة دون إعاقة العملية السياسية في المرحلة القادمة بأي شكل من الأشكال من قبل أطراف على الساحة الليبية أو خارجها، وأكد على سبيل التحديد أن الاتفاقيين اللذين وقعهما فايز السراج رغم عدم امتلاكه الصلاحيات اللازمة مع تركيا إنما من شأنهما تعميق الخلاف بين الليبيين، ومن ثم تعطيل العملية السياسية، وذلك في وقت بدأ يتشكل توافق دولي حول كيفية مساعدة الأخوة الليبيين على الخروج من الأزمة الحالية.



وقد اتفق الجانبان على تكثيف التواصل فيما بينهما وصولًا إلى إنهاء الأزمة الليبية تحقيقًا لمصالح الشعب الليبي.