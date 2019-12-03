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مصر

"التضامن" تحتفل باليوم العالمي لذوي الإعاقة

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 04:49 م
جريدة الدستور
ولاء جمال
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وجهت وزيرة التضامن الاجتماعى، تحية اعزاز وتقدير لذوى الإعاقة احتفالا باليوم العالمى لذوى الإعاقة الذى يوافق الثالث من ديسمبر من كل عام، مؤكدة أن قضية الإعاقة شهدت خلال الفترة الأخيرة اهتماما شديدا من القيادة السياسية والدولة المصرية لتكثيف الجهود الخاصة بها وانطلقت الرؤية لقضية الإعاقة من الرعاية إلى التمكين وتحقيق تكافؤ الفرص ومن العجز إلى القدرة باختلاف.

نظمت وزارة التضامن الاجتماعى احتفالا باليوم العالمى لذوى الإعاقة من خلال المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع صباح اليوم الثلاثاء، فعاليات احتفالية كبرى وذلك بمقر مجمع الإعاقة الشامل بعين شمس.

حضر الاحتفال النائب يسرى الاسيوطى وعدد واسع من الجمعيات العاملة والخبراء فى مجال الإعاقة الذهنية.

وفى كلمته خلال الاحتفالية، أكد اللواء عبد الحكيم حمودة نائب رئيس مجلس الأمناء بالمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، أن الاحتفال اليوم يتم لإلقاء الضوء على قضية الإعاقة ودعم ذوى الإعاقة للحصول على حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وغيرها والعمل على تحقيق مشاركة فعالة لهم داخل المجتمع كذلك لتوعية الأسر بكافة الخدمات التى تقدمها الدولة لهم.

وأضاف أنه من خلال المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع بوزارة التضامن الاجتماعى يتم تقديم الخدمات للأبناء المعاقين ذهنيا؛ حيث تقوم المؤسسة برعاية 1149 ابنا وابنة تقدم لهم كافة الرعاية الصحية والثقافية والانشطة الرياضية والتعليمية وغيرها.

وتابع: ويتم تقديم الخدمات لحالات التوحد والشلل الدماغى والحضانة الدامجة وجميع المراكز تم تزويدها بأحدث الوسائل والأجهزة، معلنا أنه قريبا سيتم افتتاح مركز قياس السمعى والبصرى والذهنى لتقديم خدمة أكثر تميزا.

تضمن الاحتفال الذى نظم بمشاركة 90 ابنا وابنة من أبناء مؤسسات التثقيف الفكرى التابعة للمؤسسة تقديم أوبريت الليلة الكبيرة وورشة بورتريه بمشاركة أطفال المؤسسة الموهبين فنيا تحت عنوان "الزمن الجميل" وفقرات فنية متنوعة وعرض عرائس الليلة الكبيرة للفنان جمال الموجى وقد شهد الاحتفال تكريم اسم الشاعر الكبير الفنان صلاح جاهين، حيث تسلم درع التكريم بهاء صلاح جاهين نجل الشاعر الكبير.

يشار إلى أن المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع تقدم مظلة الرعاية والخدمات المتكاملة لعدد 1149 ابنا من متحدي الإعاقة الذهنية في 8 مؤسسات للرعاية حيث تعمل المؤسسة من خلالها على تقديم الرعاية للفئات الخاصة والمعاقين ذهنيا من خلال رعاية وتدريب ذوى الاحتياجات الخاصة عبر برامج متخصصة ومتطورة تمكنهم من الدمج فى المجتمع، وهى مؤسسة التثقيف الفكرى بالمرج ومؤسسة الرعاية الذاتية أيضا بالمرج ومؤسسة الأحداث بالجيزة ومجمع خدمات الإعاقة الشامل بعين شمس ومؤسسة التثقيف الفكرى للفتيات بحلوان وحدائق القبة ومؤسسة التثقيف الفكرى بالجيزة ومؤسسة ضعيفات العقول بمصر القديمة.

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