إخلاء سبيل 6 متهمين بنشر أخبار كاذبة بتدابير احترازية

قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الثلاثاء، إخلاء سبيل 6 متهمين في القضية رقم 1739 لسنة 2018، بتدابير احترازية، لاتهامهم بنشر أخبار كاذبة.



والمتهمون المخلي سبيلهم، هم: صلاح الدين محمد، وشروق عصام عبدالحميد، وسحر أحمد عبدالنبي، وجميلة صابر، وإيمان محمد، والشيماء محمد.



وكانت قد وجهت النيابة العامة للمتهمين في القضية رقم 1739 لسنة 2018 عدة تهم، منها الاشتراك في جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة وترويجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.