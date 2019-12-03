عامل يهشم رأس "حماه" بشومة فى بولاق الدكرور

أنهى عامل حياة حماه بعدما انهال ضربًا على رأسه بشومة بسبب خلافات عائلية بينهما، وتمكنت مباحث بولاق الدكرور من ضبط المتهم.



تلقى اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، إخطارًا من مستشفى أم المصريين، بوصول "علي. ا" ٧٧ سنة، موظف بالمعاش، مصابًا بكدمات بالجمجمة وفارق الحياة متأثرًا بإصابته.



شكل اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة للمباحث، فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة بعد اتهام نجل المجني عليه لزوج شقيقته بالتعدي على والده.



وأشارت التحريات بقيادة اللواء سامح الحميلي، مدير الإدارة العامة للمباحث، والعقيد محمد الشاذلي، مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة، إلى أن زوج ابنة المجني عليه يدعى "أشرف"، ٣٥ سنة، عامل بسوبر ماركت، تعدى عليه بـ"شومة" بسبب خلافات عائلية بينهما.



تم إعداد أكمنة سرية، وتمكنت قوة أمنية، برئاسة المقدم محمد الجوهري، رئيس مباحث بولاق الدكرور، والرائد مجدي عوض، معاون المباحث، من ضبط المتهم الذي اعترف بارتكاب الواقعة.



وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.