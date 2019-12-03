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مصر

الهند تشارك في معرض القاهرة للسيارات

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 04:35 م
جريدة الدستور
عبدالناصرمحمد
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يشارك وفد من جمعية مصنعي مكونات السيارات في الهند "ACMA"، والذي يضم 14 شركة هندية لمكونات السيارات، في معرض "أوتوتيك" 2019 الذي يعقد في مركز مصر الدولي للمعارض، بالقاهرة في الفترة من 13-15 ديسمبر 2019.

وتدعم الحكومة الهندية الجناح الهندي في معرض "أوتوتيك" 2019 الذي ترعاه جمعية مصنعي مكونات السيارات في الهند، وهي أعلى هيئة مختصة بصناعة مكونات السيارات في الهند.

وقال بيان للسفارة الهندية اليوم أن الشركات الهندية تستعرض قدرات تصنيع المعدات الأصلية في الهند خلال معرض "أوتوتيك" 2019.

وخلال الفترة من 2018 إلى 2019، سجلت صناعة مكونات السيارات الهندية، عائدات بلغت أكثر من 57 مليار دولار أمريكي، محققة نسبة نمو قدرها 14.5% مقارنة بعائدات قيمتها 51.2 مليار دولار أمريكي في الفترة من 2017 حتى 2018.

حققت صادرات صناعة مكونات السيارات الهندية نموًا بنسبة 17.1% لتصل إلى 15.16 مليار دولار في 2018-2019 بعد أن حققت 13.50 مليار دولار في 2017-2018.

تعتبر مكونات السيارات عنصرًا مهمًا في سلة التجارة بين الهند ومصر، وقد قامت الهند بتصدير ما بلغت قيمته أكثر من 134 مليون دولار أمريكي من منتجات السيارات إلى مصر في عام 2018، بما يمثل 5.86٪ من إجمالي الواردات المصرية من الهند و4.99٪ من إجمالي الواردات المصرية من هذا المنتج من العالم.

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