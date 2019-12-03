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الثقافة

الثقافة: "ملتقى المبدعات العربيات" أحد جسور التلاقي بين سفيرات الإبداع

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 04:34 م
جريدة الدستور
آلاء حسن
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تطلق وزيرة الثقافة، في الخامسة مساء غد الأربعاء، فعاليات الملتقى الثاني للمبدعات العربيات الذي تنظمه وزارة الثقافة المصرية ممثلة فى المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الأستاذ الدكتور هشام عزمي بالتعاون مع ديوان أهل القلم ببيروت، بمسرح مركز الهناجر للفنون، ويستمر حتى الجمعة المقبلة.

وقالت وزيرة الثقافة إن المرأة باتت تمثل عنصرًا فاعلًا فى المجتمعات العربية، ونجحت فى تحقيق الكثير من الإنجازات الهامة على كل المستويات، كما اجتازت العديد من التحديات لإثبات الذات وتحقيق الطموحات والآمال، مشيرة إلى أن ملتقى المبدعات العربيات يعد أحد جسور التلاقى بين سفيرات الإبداع فى الأمة، ويهدف إلى خلق حوار مشترك بين نابغات الوطن من المحيط إلى الخليج، موضحة أنه تم الاتفاق على أن تطوف دورات الملتقى العواصم العربية بالتناوب، حيث أقيمت الدورة الأولى فى بيروت وتحتضن القاهرة دورته الثانية.

وخلال الافتتاح تكرم وزيرة الثقافة 16 شخصية نسائية من المبدعات من 11 دولة عربية على إسهامهن بدور مهم وملموس في تحقيق إنجازات مميزة بمختلف مجالات الحياة، وهن: الدكتورة يمنى طريف الخولي (مصر)، الدكتورة درية شرف الدين (مصر)، الدكتورة سامية التمتامي (مصر)، الأديبة سلوى بكر (مصر)، الدكتورة عواطف عبد الكريم (مصر)، الفنانة ماري لوي (مصر)، الشاعرة إباء إسماعيل (سوريا)، الأديبة ثينة خضر مكي (السودان)، الأديبة بثينة الناصري (العراق)، الشاعر والأديبة سلوى خليل الأمين (لبنان)، الدكتورة سمر الحمود (السعودية)، الأديبة فوزية رشيد (البحرين)، الفنانة لطيفة يوسف (فلسطين)، الأديبة موزة غباش (الإمارات)، الدكتورة نعيمة بن يعقوب (الجزائر)، الروائية نورا المطيري (الإمارات).

يشار إلى أن فعاليات الملتقى تتضمن مجموعة من الندوات والمحاضرات والعروض الفنية بالإضافة إلى عدد من الزيارات للمواقع الثقافية والأثرية، وقد وجهت اللجنة المنظمة الدعوة لعدد من الشخصيات اللاتي تم تكريمهن في بيروت للمشاركة كضيوف شرف لدورة الملتقى الثانية باعتبارهن المؤسسات للملتقى ومنهن الدكتورة دانا بخيت (السعودية)، سامية حسين (البحرين)، الأديبة سعيدة خاطر الفارسي (سلطنة عمان)، الدكتور صفاء نصر الدين (فلسطين)، غيداء أبو رمان (الأردن)، الأديبة فاطمة يوسف العلي (الكويت)، رشا الأمين (لبنان).

وكانت وزيرة الثقافة قد أصدرت قرارًا بتشكيل لجنة عليا للإعداد للدورة الثانية لملتقى الثانى للمبدعات العربيات ضمت الدكتور هشام عزمى أمين عام المجلس الأعلى للثقافة (رئيسًا)، وعضوية كل من الأديبة اعتدال عثمان، الدكتورة رشا طموم، الدكتورة سرية عبدالرازق، الدكتورة سعاد عثمان، السفيرة مشيرة خطاب، الدكتورة نجوى عبدالمجيد، الأديبة هالة البدرى ووائل حسين.

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