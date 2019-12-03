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تقارير ومتابعات

مدير تعليم جنوب الجيزة: سنتسلم "التابلت" قريبًا

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 04:33 م
جريدة الدستور
ريم محمود
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قال ناصر شعبان، مدير إدارة حنوب الجيزة التعليمية، إن الإدارة انتهت من تجهيز الاحصائيات النهائية لأعداد طلاب الثانوية العامة وتسلميها لوزارة التربية والتعليم، استعدادًا لامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي المقرر عقدها فى يناير المقبل، مشيرًا إلى أن المدارس تدرب الطلاب على بنك المعرفة، وتعد حسابات لهم حتى يكونوا جاهزين لتسلم التابلت.

وأكد أن إدارة جنوب الجيزة التعليمية بها 80 مدرسة ثانوي، وقد بدأت وزارة التربية والتعليم فى التجهيزات والترتيبات النهائية لكى يتم تسليم التابلت بجنوب الجيزة، قائًلا:" إن شاء الله هنستلمه قريب جدًا".

جدير بالذكر أن امتحانات الصف الأول الثانوي من 11 إلى 23 يناير 2020، في الفترة المسائية، ويتم عقد الامتحانات لمواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات والخاصة لغات، كذلك المواد التى لا تضاف للمجموع الكلي والمواد العلمية (تكنولوجيا المعلومات والأنشطة التربوية والتربية الرياضية)، حسب ظروف كل مديرية، وفقًا لما جاء بالخريطة الزمنية للعام الدراسي 2020-2019.

وتبدأ امتحانات الصف الثاني الثانوي من 11 إلى 22 يناير 2020، في الفترة الصباحية، ويتم عقد الامتحانات لمواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات والخاصة لغات، كذلك المواد التى لا تضاف للمجموع الكلي والمواد العلمية (تكنولوجيا المعلومات والأنشطة التربوية والتربية الرياضية)، حسب ظروف كل مديرية، وفقًا لما جاء بالخريطة الزمنية للعام الدراسي 2020-2019.


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