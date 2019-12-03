تامر حسنى وراغب علامة ضمن القائمة المبدئية لحفلات الكريسماس

يستعد عدد من المطربين لإحياء حفلات غنائية خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع احتفالات أعياد الكريسماس وحلول رأس السنة الجديدة، وظهرت ملامح القائمة المبدأية لخريطة حفلات الكريسماس، يأتي على رأسها الفنان تامر حسني، حيث يستعد لإحياء حفله بمشاركة الفنان رامي جمال يوم 20 ديسمبر الجاري في التجمع الخامس بمسرح المنارة، ويعد الحفل الأول لـ"رامي" بعد إعلان مرضه بالبهاق.



ويستعد المطرب المغربي سعد لمجرد لإحياء حفل غنائى ضخم يوم 18 ديسمبر المقبل على مسرح محمد عبده ضمن فعاليات حفلات موسم الرياض "بوليفارد" بالمملكة العربية السعودية، ويشاركه الحفل كل من المطربة اللبنانية ميريام فارس وفريق "ميامي".



وتحيي المطربة رنا سماحة حفلًا كبيرًا احتفالًا برأس السنة بمدينة دهب يوم 30 ديسمبر المقبل، بينما تستعد المطربة اللبنانية نجوى كرم لإحياء حفلها بمشاركة المطرب وليد الشامي، يوم 31 ديسمبر المقبل، فى دولة الإمارات، وبالتحديد فى رأس الخيمة، كما يستعد المطرب اللبناني راغب علامة لإحياء حفل كبير بأحد فنادق سلطنة عمان ليلة رأس السنة الجديدة 2020.



فى السياق ذاته، يستعد كل من المطربة أنغام والمطربة اللبنانية نوال الزغبى والمطرب وليد الشامى، يوم الخميس المقبل، لإحياء حفل غنائي ضخم على مسرح أبوبكر سالم، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، بالتزامن مع احتفالات الكريسماس.