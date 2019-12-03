الثلاثاء 03 ديسمبر 2019 الموافق 06 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

عاطلان يلقيان صديقهما من الطابق الخامس: "كنا شاربين مخدرات"

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 04:25 م
جريدة الدستور
محمود عبد العال
طباعة
نشب خلاف بين عاطلين يقيمان بدائرة قسم جرجا مع صديق لهما من مركز جهينة بسبب بيع "توك توك"، فألقيا الأول والثاني صديقهما من الطابق الخامس في عمارة سكنية على الترعة الفؤادية، ثم نقلا الجثة إلى مكان آخر بجوار مصنع سكر جرجا لإبعاد التهمة عنهما.

وتمكن رجال المباحث في قسم شرطة جرجا من كشف غموض الجريمة، وألقوا القبض على المتهمين، اللذين بررا سبب ارتكابهما الجريمة بأنهما لم يكونا في وعيهما، وأنهما كانا يتعاطيان المواد المخدرة مع المجني عليه، فنشب الخلاف بينهم على ثمن المركبة فتخلصا منه.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، بلاغًا من الأهالي بعثورهم صباح اليوم على جثة لشخص بجوار مزلقان جرجا البحري بالقرب من مصنع سكر جرجا، فانتقل إلى مكان الواقعة، ضباط مباحث المركز، وتبين من خلال التحريات التي قادها الرائد مصطفى فرغل، رئيس مباحث قسم شرطة جرجا، أن الجثة تخص "وائل. ح"، 40 عامًا.

وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى أن المجني عليه، تربطه علاقة صداقة مع شخصين بالمنطقة هما "م. ق" و"م. م"، يقيمان بدائرة القسم، وأن الثلاثة معروف عنهم تعاطي المواد المخدرة وسابق اتهامهم في عدد من القضايا.

تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهما بما توصلت إليه التحريات، اعترفا بارتكابهما الواقعة، وأنهما تربطهما علاقة صداقة وتعاملات مالية مع المجني عليه نتيجة بيع دراجة نارية "توك توك"، وحدث بينهم خلاف على المبلغ، وهم في حالة عدم وعي بسبب تعاطيهم المواد المخدرة، فألقياه من الطابق الخامس من إحدى العمارات السكنية خلف نقابة المعلمين بجرجا، وبعدها نزلا وسحبا جثته بعيدًا عن المكان لإبعاد الشبهة عنهما، وتحرر محضر بالواقعة، وجار العرض علي النيابة العامة للتحقيق.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

"زنانة".. شاب ينهي حياة زوجته بـ"طعنة في الرقبة"

منذ حوالي 20 ساعة

"التعليم" تقرر اعتبار التربية الرياضية مادة نجاح ورسوب

منذ حوالي 4 ساعات

مصرع وإصابة 5 بانفجار مركب صيد في البحر الأحمر

منذ حوالي 7 ساعات

وفاة الفنان شعبان عبدالرحيم

الصور

image description

صور جنازة شعبان عبدالرحيم

image description

بالأسماء.. مصابو حادث المركب المحترق بالبحر الأحمر

image description

السكرتير العام لسوهاج يشهد احتفالية اليوم العالمي لذوي الإعاقة

image description

جامعة سوهاج تناهض العنف ضد المرأة بمسرحية "الاسم الثلاثى"

image description

الصلاة على شعبان عبدالرحيم ومحمد خيري في "السيدة نفيسة"

الأكثر قراءة

«ملقوش حد يستلمه».. اللحظات الأخيرة في حياة شعبان عبدالرحيم

بـ500 ألف جنيه.. تعرف على قرض المعاشات من بنك مصر

إيقاف أستاذين جامعيين ببنى سويف عن العمل لاحتواء كتابين على إيحاءات جنسية

مصرع وإصابة 5 بانفجار مركب صيد في البحر الأحمر

أيام زمان

«شكله غلبان لكنه نمس».. أغرب أسرار كارم محمود

غرور شادية.. طلبت من عماد حمدي ألا يتزوج بعدها وغضبت من تحية كاريوكا لسبب غريب

قصة الناقد الوحيد الذي شتم نجيب محفوظ.. وكيف ردّ أديب نوبل؟

أبو «الكابوهات».. قصائد من ديوان فؤاد نجم المجهول عن الأهلي والزمالك

ads

نجم الساعة

«شكله غلبان لكنه نمس».. أغرب أسرار كارم محمود

الصحة

الصحة العالمية: على الدول تمويل خطط مواجهة التغير المناخي

منظمة الصحة تحذر من تراجع جهود القضاء على الحصبة

ارتفاع معدل انتشار مرض السكر بين المراهقين والبالغين

البدانة تضعف فعالية أدوية علاج الرجفان الأذينى

الرئيس نيوز

حُوكم عسكريًا بتهمة "تقليد الرئيس".. أحمد فؤاد نجم بين ناصر والسادات

محلل سياسي: الخوف من الملاحقة القضائية يجبر نتنياهو على إلغاء زيارته لبريطانيا

محطة رصف كفر الشيخ تثير أزمة بالبرلمان

وكيل محلية البرلمان: مشاركة النواب بالخطط الاستثمارية للمحافظات ضرورة هامة

منوعات

أعراض الاكتئاب لدى الأطفال والمراهقين

طرق التغلب على الشعور بالوحدة

منظمة بيئية: أضواء الزينة تحتوي على مواد ضارة

مراهق من بين كل 18 يحمل سلاحا ناريا بالمدرسة فى أمريكا

كشكول

جامعة أسيوط تحصد المركز الأول في عدد الدرجات العلمية خلال 2018

الكشف على 349 مواطنا خلال قافلة جامعة المنيا بقرية شارونة

وكيل تعليم دمياط يشهد الاحتفال باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة

"شريعة وقانون" طنطا تشارك فى حفل مسابقة القرأن الكريم بالغربية

إسلام سياسي

اليوم...الصوفية تنظم حضراتها المجمعة بالسيدة زينب

آيات عرابي تشعل الخلافات بين عاصم عبدالماجد ووجدي غنيم في تركيا

كواليس ظهور متحدث شباب الإخوان الغامض في تركيا

مدير الأبحاث الشرعية بـ"الإفتاء": العلماء أجمعوا على أن تجسيد النبي ممنوع شرعًا

مقالات الرأي
نرمين يسر
"سيدة البحر".. ليس بالصورة الجيدة فقط تُصنع الأفلام
ماجد حبته
الانتحار حرقًا.. أو حرقانًا
سيد عبدالقادر
سلطان السفاحين.. لا خليفة المسلمين
لواء.حمدى البطران
استراحة محارب
المزيد

الثقافة

الثقافة: "ملتقى المبدعات العربيات" أحد جسور التلاقي بين سفيرات الإبداع

اتحاد كتاب مصر ينعى المترجم صالح علمانى

هكذا تلقى الوسط الثقافى خبر وفاة المترجم "صالح علمانى"

ورش حكى وفنون تشكيلية بـ"ثقافة القاهرة"

صفحتنا ع الفيس بوك