عاطلان يلقيان صديقهما من الطابق الخامس: "كنا شاربين مخدرات"

نشب خلاف بين عاطلين يقيمان بدائرة قسم جرجا مع صديق لهما من مركز جهينة بسبب بيع "توك توك"، فألقيا الأول والثاني صديقهما من الطابق الخامس في عمارة سكنية على الترعة الفؤادية، ثم نقلا الجثة إلى مكان آخر بجوار مصنع سكر جرجا لإبعاد التهمة عنهما.



وتمكن رجال المباحث في قسم شرطة جرجا من كشف غموض الجريمة، وألقوا القبض على المتهمين، اللذين بررا سبب ارتكابهما الجريمة بأنهما لم يكونا في وعيهما، وأنهما كانا يتعاطيان المواد المخدرة مع المجني عليه، فنشب الخلاف بينهم على ثمن المركبة فتخلصا منه.



تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، بلاغًا من الأهالي بعثورهم صباح اليوم على جثة لشخص بجوار مزلقان جرجا البحري بالقرب من مصنع سكر جرجا، فانتقل إلى مكان الواقعة، ضباط مباحث المركز، وتبين من خلال التحريات التي قادها الرائد مصطفى فرغل، رئيس مباحث قسم شرطة جرجا، أن الجثة تخص "وائل. ح"، 40 عامًا.



وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى أن المجني عليه، تربطه علاقة صداقة مع شخصين بالمنطقة هما "م. ق" و"م. م"، يقيمان بدائرة القسم، وأن الثلاثة معروف عنهم تعاطي المواد المخدرة وسابق اتهامهم في عدد من القضايا.



تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهما بما توصلت إليه التحريات، اعترفا بارتكابهما الواقعة، وأنهما تربطهما علاقة صداقة وتعاملات مالية مع المجني عليه نتيجة بيع دراجة نارية "توك توك"، وحدث بينهم خلاف على المبلغ، وهم في حالة عدم وعي بسبب تعاطيهم المواد المخدرة، فألقياه من الطابق الخامس من إحدى العمارات السكنية خلف نقابة المعلمين بجرجا، وبعدها نزلا وسحبا جثته بعيدًا عن المكان لإبعاد الشبهة عنهما، وتحرر محضر بالواقعة، وجار العرض علي النيابة العامة للتحقيق.