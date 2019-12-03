ضبط 30 طن ملح فاسدة داخل مصنع فى البحيرة

تمكن رجال التجارة الداخلية بمديرية التموين بالبحيرة، اليوم الثلاثاء، من ضبط 30 طن ملح غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمخازن أحد المصانع، وتم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة.



كانت قد وردت معلومات لرجال التجارة الداخلية، مفادها وجود كميات من ملح الطعام غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمخازن مصنع لإنتاج الملح بدائرة المحافظة، معبأة بأسماء شركات معلومة ومدونة عليه عناوين مغلوطة بقصد الغش التجاري.



على الفور وجه المهندس كمال راشد، وكيل وزارة التموين بالبحيرة، والعقيد وجدي الصيرفي، رئيس مباحث التموين، وسمير البلكيمى، مدير الرقابة التجارية، بتشكيل حملة برئاسة مفتاح عبداللطيف وجمعة الصوالحي وخالد عشيبة، المفتشين بالإدارة العامة للتجارة، للتأكد من صحة المعلومات بعد تقنين جميع الإجراءات اللازمة.



وتمكنت الحملة من ضبط 30 طن معبأة بأسماء شركات معلومة ومدونة عليها عناوين خاطئة، وتم ضبط الماكينات المستخدمة في التعبئة والطحن، وتم نقل الكمية بالكامل والتحفظ عليها بأحد المخازن لحين صدور قرار النيابة العامة.