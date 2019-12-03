الرئيس السيسي يهنئ رومانيا وتايلاند بالعيد القومي

بعث رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي برقية تهنئة، إلى الرئيس كلاوس يوهان رئيس رومانيا؛ وذلك بمناسبة العيد القومي، وأوفد عبد العزيز الشريف الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة رومانيا بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.



كما بعث الرئيس السيسي برقية تهنئة إلى ملك تايلاند الملك ماها فاجير الونجكورن؛ للتهنئة بالعيد القومي، وأوفد حسام زعتر الأمين برئاسة الجمهورية، إلى سفارة مملكة تايلاند بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.