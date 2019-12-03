مدير تعليم القليوبية: جاهزون للامتحانات.. وننتظر "التابلت"

كشف طه عجلان مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أنه حضر مديرى المديريات مع الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم، اليوم الثلاثاء، لمناقشة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، والمقرر عقدها، يناير المقبل.



وأشار طه عجلان لـ"الدستور" إلى أنه سيعقد اجتماعًا مع مدير التعليم الثانوي، مدير التعليم الخاص، والتطوير التكنولوجي الاسبوع المقبل، مؤكدًا أنه طلب من مديري الإدارات التعليمية بالمحافظة، تقارير عن أهم المشاكل التى تواجه النظام التعليمي الجديد، قبل بدء الامتحانات، قائًلا: "هنبقي جاهزين إن شاء الله قبل يناير".



وأكد أن التابلت لم يصل إلى مدارس الثانوية العامة بالقليوبية حتى الآن، لكنه ينتظر وصول وفقًا لما أعلنه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بأن التابلت سيكون فى المدارس خلال ديسمبر الجارى، قائًلا: "المدارس جاهزة".



