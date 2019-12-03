التحفظ على شاهد الإثبات في "حرق كنيسة كفر حكيم"

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، التحفظ على شاهد الإثبات محمد غالي عبدالرسول، في إعادة محاكمة 6 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"حرق كنيسة كفر حكيم بكرداسة"، لنهاية الجلسة.



واستمعت المحكمة لشاهد الإثبات محمد غالى، الذي أكد أنه يعرف المتهمين بحكم سكنه بالمنطقة التي يسكنون بها.



وسألت المحكمة الشاهد عن واقعة إضرام النيران بكنيسة السيدة العذراء بكفر حكيم، قال الشاهد إنه أغلق المقهى الخاص به أثناء الأحداث عند رؤيته لأعمال الشغب والتظاهر.



ونفى رؤيته لواقعة الحريق نفسها، ولكنه شاهد التظاهرات متجهة إلى الكنيسة، وأكد أنه لا يعلم كيف تجمعوا مضيفًا أن المتظاهرين كانوا يحملون عصا وأخشاب، ولم ير ثمة شخص يحمل أسلحة نارية، ونفى علمه القصد من اتجاههم إلى الكنيسة ولكنه علم بحرقها فيما بعد.



وأنكر الشاهد رؤية أحد من المتهمين أثناء التظاهر، مستطردًا: "مشوفتش حد فيهم هناك".



المتهمون المعادة إجراءات محاكمتهم هم كل من: "عبد الرءوف نجم عبدالوهاب، سعيد يحيا عتريس، حسام السيد زهران، شريف سعد حنفي، ياسر سامي اسماعيل علي، طارق إبراهيم أحمد زايد عيد".



وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي بعضوية كلٍ من المستشار رأفت زكي والمستشار حسن السايس وسكرتارية حمدى عبدالتواب.



وكانت النيابة وجهت للمتهمين تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية وذخائر، والشروع فى القتل، فضلًا عن إضرام النيران عمدًا فى منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.