الثلاثاء 03 ديسمبر 2019 الموافق 06 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

التحفظ على شاهد الإثبات في "حرق كنيسة كفر حكيم"

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 04:15 م
جريدة الدستور
نجلاء رفاعي
طباعة
قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، التحفظ على شاهد الإثبات محمد غالي عبدالرسول، في إعادة محاكمة 6 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"حرق كنيسة كفر حكيم بكرداسة"، لنهاية الجلسة.

واستمعت المحكمة لشاهد الإثبات محمد غالى، الذي أكد أنه يعرف المتهمين بحكم سكنه بالمنطقة التي يسكنون بها.

وسألت المحكمة الشاهد عن واقعة إضرام النيران بكنيسة السيدة العذراء بكفر حكيم، قال الشاهد إنه أغلق المقهى الخاص به أثناء الأحداث عند رؤيته لأعمال الشغب والتظاهر.

ونفى رؤيته لواقعة الحريق نفسها، ولكنه شاهد التظاهرات متجهة إلى الكنيسة، وأكد أنه لا يعلم كيف تجمعوا مضيفًا أن المتظاهرين كانوا يحملون عصا وأخشاب، ولم ير ثمة شخص يحمل أسلحة نارية، ونفى علمه القصد من اتجاههم إلى الكنيسة ولكنه علم بحرقها فيما بعد.

وأنكر الشاهد رؤية أحد من المتهمين أثناء التظاهر، مستطردًا: "مشوفتش حد فيهم هناك".

المتهمون المعادة إجراءات محاكمتهم هم كل من: "عبد الرءوف نجم عبدالوهاب، سعيد يحيا عتريس، حسام السيد زهران، شريف سعد حنفي، ياسر سامي اسماعيل علي، طارق إبراهيم أحمد زايد عيد".

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي بعضوية كلٍ من المستشار رأفت زكي والمستشار حسن السايس وسكرتارية حمدى عبدالتواب.

وكانت النيابة وجهت للمتهمين تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية وذخائر، والشروع فى القتل، فضلًا عن إضرام النيران عمدًا فى منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 8 ساعات

رئيس حي بالغردقة يصفع عاملا.. وشهود: بيخوّف الموظفين بالكلب بتاعه

منذ حوالي 11 ساعة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

منذ حوالي 6 ساعات

السيسى: يجب على كل مواطن تقديم دليل حبه لمصر

منذ حوالي 7 ساعات

«ملقوش حد يستلمه».. اللحظات الأخيرة في حياة شعبان عبدالرحيم

الصور

image description

صور جنازة شعبان عبدالرحيم

image description

بالأسماء.. مصابو حادث المركب المحترق بالبحر الأحمر

image description

السكرتير العام لسوهاج يشهد احتفالية اليوم العالمي لذوي الإعاقة

image description

جامعة سوهاج تناهض العنف ضد المرأة بمسرحية "الاسم الثلاثى"

image description

الصلاة على شعبان عبدالرحيم ومحمد خيري في "السيدة نفيسة"

الأكثر قراءة

«ملقوش حد يستلمه».. اللحظات الأخيرة في حياة شعبان عبدالرحيم

بـ500 ألف جنيه.. تعرف على قرض المعاشات من بنك مصر

إيقاف أستاذين جامعيين ببنى سويف عن العمل لاحتواء كتابين على إيحاءات جنسية

مصرع وإصابة 5 بانفجار مركب صيد في البحر الأحمر

أيام زمان

«شكله غلبان لكنه نمس».. أغرب أسرار كارم محمود

غرور شادية.. طلبت من عماد حمدي ألا يتزوج بعدها وغضبت من تحية كاريوكا لسبب غريب

قصة الناقد الوحيد الذي شتم نجيب محفوظ.. وكيف ردّ أديب نوبل؟

أبو «الكابوهات».. قصائد من ديوان فؤاد نجم المجهول عن الأهلي والزمالك

ads

نجم الساعة

«شكله غلبان لكنه نمس».. أغرب أسرار كارم محمود

الصحة

الصحة العالمية: على الدول تمويل خطط مواجهة التغير المناخي

منظمة الصحة تحذر من تراجع جهود القضاء على الحصبة

ارتفاع معدل انتشار مرض السكر بين المراهقين والبالغين

البدانة تضعف فعالية أدوية علاج الرجفان الأذينى

الرئيس نيوز

حُوكم عسكريًا بتهمة "تقليد الرئيس".. أحمد فؤاد نجم بين ناصر والسادات

محلل سياسي: الخوف من الملاحقة القضائية يجبر نتنياهو على إلغاء زيارته لبريطانيا

محطة رصف كفر الشيخ تثير أزمة بالبرلمان

وكيل محلية البرلمان: مشاركة النواب بالخطط الاستثمارية للمحافظات ضرورة هامة

منوعات

أعراض الاكتئاب لدى الأطفال والمراهقين

طرق التغلب على الشعور بالوحدة

منظمة بيئية: أضواء الزينة تحتوي على مواد ضارة

مراهق من بين كل 18 يحمل سلاحا ناريا بالمدرسة فى أمريكا

كشكول

جامعة أسيوط تحصد المركز الأول في عدد الدرجات العلمية خلال 2018

الكشف على 349 مواطنا خلال قافلة جامعة المنيا بقرية شارونة

وكيل تعليم دمياط يشهد الاحتفال باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة

"شريعة وقانون" طنطا تشارك فى حفل مسابقة القرأن الكريم بالغربية

إسلام سياسي

اليوم...الصوفية تنظم حضراتها المجمعة بالسيدة زينب

آيات عرابي تشعل الخلافات بين عاصم عبدالماجد ووجدي غنيم في تركيا

كواليس ظهور متحدث شباب الإخوان الغامض في تركيا

مدير الأبحاث الشرعية بـ"الإفتاء": العلماء أجمعوا على أن تجسيد النبي ممنوع شرعًا

مقالات الرأي
نرمين يسر
"سيدة البحر".. ليس بالصورة الجيدة فقط تُصنع الأفلام
ماجد حبته
الانتحار حرقًا.. أو حرقانًا
سيد عبدالقادر
سلطان السفاحين.. لا خليفة المسلمين
لواء.حمدى البطران
استراحة محارب
المزيد

الثقافة

الثقافة: "ملتقى المبدعات العربيات" أحد جسور التلاقي بين سفيرات الإبداع

اتحاد كتاب مصر ينعى المترجم صالح علمانى

هكذا تلقى الوسط الثقافى خبر وفاة المترجم "صالح علمانى"

ورش حكى وفنون تشكيلية بـ"ثقافة القاهرة"

صفحتنا ع الفيس بوك