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حوادث

استكمال محاكمة المتهمين فى "رشوة الأوقاف".. 3 فبراير

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 04:11 م
جريدة الدستور
عادل عبد العال
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أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، محاكمة 3 مسئولين سابقين ومتهم آخر، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"رشوة الأوقاف"، إلى جلسة 3 فبراير المقبل؛ للاستعلام عن المستندات من نيابة أمن الدولة العليا.

عقدت الجلسة، برئاسة المستشار على الهوارى، وعضوية المستشارين أشرف العشماوى، وخالد الشلقامى، وسكرتارية خالد عبدالمنعم، ومعتز مدحت.

وكان النائب العام السابق، المستشار نبيل أحمد صادق، قد أحال القضية رقم 2969 لسنة 2019 المتعلقة بالاستيلاء على أراضى الدولة بوزارة الأوقاف، المتهم فيها رئيس مجلس إدارة الأوقاف، رئيسة الإدارة المركزية للملكية العقارية، مدير عام الملكية العقارية بهيئة الأوقاف المصرية، ومتهم آخر، إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة.

وجاء بتحقيقات نيابة الأموال العامة، أن المتهمين- بصفتهم موظفين عموميين من الأول حتى الثالث- حصلوا لغيرهم دون حق على منفعة من أداء أعمال وظائفهم، بأن حصلوا للمتهم الرابع على قطع أراضٍ  تابعة لوقف محمد حسن الأنصاري الشهير، حيث قاموا بالتزوير بالبيانات وتحريرها المختصين بوظيفتهم، وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة.

وأخبرت المتهمة الثانية مراجع أعمال منطقة أوقاف الإسكندرية بإدارة الاستبدال بديوان هيئة الأوقاف المصرية أن السعر الأساسي المقدر من لجنة الاستبدال للممارسة هو مبلغ 125 جنيهًا للمتر المربع على خلاف حقيقة كونه 175 جنيهًا للمتر المربع، فحرر الأخير بحسن نية بيانات المذكرة ضمنها السعر الأساسى، بما يغاير الحقيقة، ووقع عليها وزملاؤه بإدارة الاستبدال دون علم منهم بمغايرته الحقيقة، لخلو ملف الأرض بإدارة الاستبدال من مستند يثبت حقيقة السعر الأساسي.

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