اتحاد كتاب مصر ينعي المترجم صالح علماني

نعت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، اليوم الثلاثاء، المترجم الكبير صالح علماني، الذي توفي صباح اليوم الثلاثاء، في أسبانيا عن عمر يناهز الـ 70 عاما.



وقال الدكتور علاء عبد الهادي رئيس الاتحاد وأمين عام الاتحاد العام للكتاب والأدباء العرب، في تصريح اليوم، إن الراحل أمضي أكثر من 30 عاما في خدمة الأدب اللاتيني وترجمته إلى قراء العربية، ويعد من أشهر من ترجم أعمال جابرييل جارثيا ماركيز، وماريو بارجاس يوسا، وإيزابيل الليندي، وجوزيه ساراماجو، مما جعل عددا كبيرا من القراء على مر العصور في التواصل مع هؤلاء الكتاب الكبار.



وأضاف أن ترجمات علماني تعد جسرًا هامًا لوصول الآداب اللاتيني إلى جمهور عريض، حتى أصبح اسمه لا يقل أهمية عن كاتب الرواية المترجمة ذاتها.



يذكر أن صالح علماني هو مترجم فلسطيني، ولد بمدينة (حمص) بسوريا عام 1949، تخصص منذ أواخر السبعينيات في ترجمة الأدب الأمريكي اللاتيني، وقدّم عشرات الترجمات لأبرز كتّاب أمريكا اللاتينية، نُشرت ترجماته التي تجاوزت المئة كتاب في بيروت ودمشق وعمَّان والكويت والقاهرة وتونس وأبوظبي والرياض والدوحة.



كما منحه محمود عباس رئيس دولة فلسطين وسام الثقافة والعلوم والفنون (مستوى الإبداع) في 2014، وكرمه اتحاد الأدباء والكتاب العرب في حفلي تكريم بمدينة (طنجة) المغربية في 2015، وبمدينة (أبوظبي) في العام نفسه، وحصل على جائزة خيراردو دي كريمونا الدولية للترجمة في نوفمبر 2015، كما نال جائزة الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولية للترجمة (فرع جهود الأفراد) في العام 2016.