قطر عن "خليجى 24": لا نخلط بين السياسة والرياضة

قال ناصر الخاطر، الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022"، إن بلاده لا تخلط بين السياسة والرياضة، وإنها رحبت بجميع المنتخبات المشاركة وجماهيرها في بطولة "كأس الخليج 24".



وأضاف "الخاطر"، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن "كل مباراة أو بطولة تقام في قطر تمثل محطة إعداد في طريقنا لكأس العالم 2022"، مشيرًا إلى أن الدوحة لم تمنع أحدًا من الدخول إليها، وأنها طبقت شعار البطولة "أهلًا بالجميع في دوحة الجميع".



وتستضيف قطر حاليًا بطولة كأس "خليجي 24" والتي انطلقت 26 نوفمبر الماضي، وتستمر حتى 8 ديسمبر الجاري، ومن المقرر أن تستضيف الدوحة أيضًا كأس العالم للأندية في 11 من الشهر ذاته.



وأعلنت منتخبات دول الخليج المقاطعة لقطر "السعودية، والإمارات، والبحرين" عن مشاركتها في بطولة كأس الخليج العربي بعد أن اعتذرت في وقت سابق عن عدم المشاركة في هذه البطولة التي ستقام في قطر للمرة الأولى منذ عام 2004.