نتنياهو يلتقي جانتس في "الكرياه" بتل أبيب

التقى بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء المنتهية ولايته وزعيم الليكود، اليوم الثلاثاء، ببيني جانتس رئيس "أزرق- أبيض" في مقر وزارة جيش الاحتلال "الكرياه" بتل أبيب.



وجاء الاجتماع لبحث سبل تشكيل حكومة وحدة، وعدم التوجه لانتخابات ثالثة، حسبما نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.



وقال نتنياهو، أمس الإثنين، إن هناك فرصة لتشكيل حكومة مع جانتس لمنع التوجه لانتخابات ثالثة، موضحًا أنه قدم عرضًا لـ"أزرق- أبيض" لشكل الائتلاف الذي يمكن تكوينه، ولكنهم لم يتجاوبوا مع الأمر.



وأوضح جانتس أنه يجب على نتنياهو تقديم تنازلات من أجل التوجه لتشكيل حكومة جديدة تمنع الانتخابات الثالثة، مضيفًا أنه يمكن تشكيل ائتلاف تقوم رئاسته على التناوب ويكون هو أولًا فيه.