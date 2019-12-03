"براتب يصل إلى٢٢٠٠ جنيه".. جهاز تشغيل الشباب بالإسماعيلية يعلن عن فرص عمل جديدة

أعلن جهاز تشغيل الشباب بالإسماعيلية، عن توافر عدد من فرص العمل، وذلك بالتعاون مع إحدى كبرى الشركات، التي تعمل فى مجال تصنيع كشافات الكهرباء.



وتتضمن الوظائف المتاحة، عدد 35 فرصة عمل لمراقب جودة، وعمال وعاملات إنتاج وعمال مخازن.



وذلك بالشروط التالية:



1- مراقب الجودة، من الذكور، أن يكون حاصلًا على مؤهل عالي، بمرتب يتراوح بين 2000 و2200 جنيه.



2- عمال الإنتاج، أن يكون حاصلًا على مؤهلات فوق متوسطة، وذلك من الذكور والإناث، بمرتب أساسي 1800 جنيه، بالإضافة إلى 200 حافز.



3 - وتتوافر حوافز ربع سنوية، تأمين صحي واجتماعي، ورعاية طبية، سكن للمغتربين.



يذكر أنه على من يرغب في الحصول على إحدى هذه الوظائف، التوجه إلى جهاز تشغيل الشباب لتسجيل اسمه بالجهاز.