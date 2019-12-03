تجديد حبس مسئول بنزينة بالتجمع استولى على وقود بـ615 ألف جنيه

جدد قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء، حبس مسئول محطة وقود سيارات استولى على كميات من البنزين والسولار بقيمة 615 ألف جنيه بالتجمع الخامس، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.



تعود الواقعة عندما تمكن ضباط مباحث التموين من ضبط المدير المسئول عن محطة وقود لتموين السيارات بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، لتجميعه 45000 لتر بنزين 92، 20000 لتر سولار، 15000 لتر بنزين 95 لبيعها بأزيد من السعر الرسمى في السوق السوداء مستفيدًا من فارق الأسعار بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة وقُدرت الكميات بإجمالى مبالغ 615500 جنيه تقريبًا.



تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق وأمرت بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.