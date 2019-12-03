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القبلة

"الطيب" يستقبل مجلس إدارة صندوق التأمين الحكومي على طلاب الأزهر

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 03:54 م
جريدة الدستور
أميرة العناني
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استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، أعضاء مجلس إدارة صندوق التأمين الحكومي على طلاب الأزهر الشريف.

قال فضيلة الإمام الأكبر، إن الأزهر يولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير التغطية التأمينية الشاملة لجميع طلاب الأزهر، في مختلف المراحل التعليمية، بما يضمن كفالتهم حال تعرض أيٍّ منهم للحوادث أو الوفاة، مطالبًا المسئولين بمجلس إدارة صندوق التأمين الحكومي على طلاب الأزهر بضرورة إنشاء إدارة تابعة لهم بجميع المناطق الأزهرية، لتصل خدماتها لكل الطلاب دون تمييز.

وأعرب أعضاء مجلس إدارة صندوق التأمين الحكومي على طلاب التعليم الأزهري عن تقديرهم الكبير لفضيلة الإمام الأكبر وشكرهم له على اهتمامه بأبنائه من الطلاب، مؤكدين أن العمل جارٍ على وضع كل الضوابط والقواعد التنظيمية الخاصة بالصندوق الجديد، وبما يضمن توفير الخدمات التأمينية لجميع الطلاب، بمختلف المناطق والمحافظات، بما يتماشى مع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1583 لسنة 2019 بإنشاء الصندوق.

جدير بالذكر أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1584 لسنة 2019، الخاص بإنشاء صندوق التأمين الحكومي لرعاية طلاب التعليم الأزهري، كان قد نشر في الجريدة الرسمية، التاسع من يوليو الماضي، على أن يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة ويتبع فضيلة الإمام الأكبر، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو قاعدة الشمول المالي وإتاحة خدمات التأمين والرعاية الاجتماعية لطلاب التعليم العام والأزهري.

يهدف الصندوق إلى أن تمتد الحماية التأمينية لتشمل كافة الطلاب وحمايتهم في حالات الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن الحوادث، وكذلك الإصابات البدنية الناتجة عنها وما ينتج عنها من عجز كلي أو جزئي.

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