إحالة شبكة شواذ بمدينة نصر للمحاكمة

أحالت نياية مدينة نصر الكلية، اليوم الثلاثاء، شبكة شواذ مكونة من 6 شباب، تم ضبطهم بشارع عباس العقاد، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.



وكشفت تحقيقات النيابة عن استقطاب المتهمين راغبي المتعة عن طريق الإنترنت مقابل 3 آلاف جنيه للساعة الواحدة.



بدأ الكشف عن الجريمة عندما رصدت الإدارة العامة لمباحث الآداب وجود حسابات لعدد من شباب الشواذ يروجون لأنفسهم لممارسة الشذوذ عبر الإنترنت، باستقطاب راغبي المتعة الحرام مقابل الحصول على 3000 جنيه في الساعة.



وبإجراء التحريات تبين أن 4 شباب شواذ استأجروا شقة منذ 3 أشهر في أحد العقارات بشارع عباس العقاد، بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، ويروجون لأنفسهم عبر مواقع الإنترنت لاستقطاب راغبي المتعة الحرام مقابل 3000 جنيه للساعة الواحدة



وبناء على إذن من النيابة العامة تم استهداف الشقة وتمكن رجال مباحث الآداب من ضبط 4 شباب شواذ وراغبي المتعة، جميعهم يرتدون ملابس حريمي.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، التي تولت التحقيق.