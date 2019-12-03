زاهي حواس لوفد بريطاني: "سنعلن للعالم سبب وفاة توت عنخ آمون في فبراير القادم"

قال عالم المصريات الدكتور زاهي حواس، أنه سيتم الإعلان في شهر فبراير القادم، عن كيفية وفاة الملك توت عنخ آمون، من خلال المشروع القومي لدراسة المومياوات الملكية بالمتحف المصري بالتحرير.



جاء ذلك اليوم خلال لقاء حواس بوفد بريطاني رفيع المستوى، يضم مجموعة من المثقفين والأدباء وأساتذة الجامعات، وشخصيات عامة أمام تمثال أبي الهول.



وأكد حواس للوفد أن تمثال أبي الهول، يرجع للملك خفرع مؤسس الهرم الثاني، نافيًا ما يقال عن وجود مدينة مفقودة تحت التمثال، مؤكدًا أنه لا يوجد أي دليل علمي على وجودها، خاصة أن صور حفر التي توجد أسفل التمثال، تبين أنه صخرة صماء لا يوجد أسفلها أي ممرات.



وعرض حواس أهم الاكتشافات الأثرية الأخيرة، التي تقوم بها وزارة الآثار، والحفائر بوادي القرود بالوادي الغربي في محافظة الأقصر، مؤكدًا أن تلك الاكتشافات تروج بشكل كبير للسياحة المصرية، في كل دول العالم، مشيرًا إلى أن أهم كشف في القرن الـ٢١، هو اكتشاف بردية وادي الجرف، التي تكشف عن أسرار كثيرة في بناء هرم خوفو.



يذكر أن حواس تحدث عن أوبرا توت عنخ آمون، التي ستعرض في افتتاح المتحف المصري الكبير، كما ستعرض أيضًا في الذكري المئوية لاكتشاف مقبرة توت عنخ آمون في عام ٢٠٢٢.