الثلاثاء 03 ديسمبر 2019 الموافق 06 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فلسطين تحذر من الاستهانة الدولية تجاه الحراك الإسرائيلى لضم الأغوار

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 03:51 م
جريدة الدستور
ا ش ا
طباعة
حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية من مخاطر أى استهانة أو لا مبالاة دولية تجاه الحراك الإسرائيلى الداخلي، بشأن ضم منطقة الأغوار الفلسطينية فى الضفة الغربية.

وطالبت الوزارة- في بيان اليوم الثلاثاء- المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن الدولي، بسرعة تحمل مسئولياته السياسية والقانونية والأخلاقية، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف، بما يضمن وقف هذا التوجه الاستعمارى التوسعى، وإجبار إسرائيل على التراجع عن تنفيذ هذه الخطوة.

وأكدت أن عدم معاقبة دولة الاحتلال ومسئوليها على انتهاكاتهم وجرائمهم بحق الشعب الفلسطيني وأرض دولته وممتلكاته ومقدساته، يشجع سلطات الاحتلال على التمادي في تنفيذ مخططاتها الاستيطانية، ووأد أى فرصة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشارت إلى ما أطلقه رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو قبيل الانتخابات، بشأن ضم مناطق الأغوار المحتلة، وإعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بشأن الاستيطان للإقدام على تنفيذ قرار ضم الأغوار.

ولفتت إلى الحوار الذي أجراه نتنياهو- هاتفيًا أمس الإثنين- مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي دار حول حوار إسرائيلي أمريكي رسمي بشأن ضم الأغوار بصفتها (حدود إسرائيل الشرقية)، وفقًا لتعبير نتنياهو.

وشددت الخارجية الفلسطينية على أنها تنذر بخطورة بالغة لنتائج وتداعيات تنفيذ هذا القرار على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، خاصة أنه يسدل الستار نهائيًا على أى فرصة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 5 ساعات

تفاصيل آخر "إييييه" لـ شعبان عبدالرحيم فى السعودية

منذ ساعة و 18 دقيقة

محمد رمضان يكشف عن دويتو مع المطرب النيجيري دامى (فيديو)

منذ ساعتين و 20 دقيقة

بسمة وهبة لـ "الإخوان": "مش بسكر ولا بشم مخدرات عشان أبقى معاكم"

منذ حوالي 5 ساعات

وفاة الفنان شعبان عبدالرحيم

الصور

image description

جامعة سوهاج تناهض العنف ضد المرأة بمسرحية "الاسم الثلاثى"

image description

الصلاة على شعبان عبدالرحيم ومحمد خيري في "السيدة نفيسة"

image description

صور.. طلاب وفتيات يودعون معلمهم بقنا بالزي الأزهري

image description

فندق اللسان بدمياط يتزين لاستقبال السيسي

image description

ورشة عمل لنواب المحافظين بالأكاديمية الوطنية للتدريب

الأكثر قراءة

«ملقوش حد يستلمه».. اللحظات الأخيرة في حياة شعبان عبدالرحيم

إيقاف أستاذين جامعيين ببنى سويف عن العمل لاحتواء كتابين على إيحاءات جنسية

بـ500 ألف جنيه.. تعرف على قرض المعاشات من بنك مصر

مصرع وإصابة 5 بانفجار مركب صيد في البحر الأحمر

أيام زمان

«شكله غلبان لكنه نمس».. أغرب أسرار كارم محمود

غرور شادية.. طلبت من عماد حمدي ألا يتزوج بعدها وغضبت من تحية كاريوكا لسبب غريب

قصة الناقد الوحيد الذي شتم نجيب محفوظ.. وكيف ردّ أديب نوبل؟

أبو «الكابوهات».. قصائد من ديوان فؤاد نجم المجهول عن الأهلي والزمالك

ads

نجم الساعة

«شكله غلبان لكنه نمس».. أغرب أسرار كارم محمود

الصحة

الصحة العالمية: على الدول تمويل خطط مواجهة التغير المناخي

منظمة الصحة تحذر من تراجع جهود القضاء على الحصبة

ارتفاع معدل انتشار مرض السكر بين المراهقين والبالغين

البدانة تضعف فعالية أدوية علاج الرجفان الأذينى

الرئيس نيوز

سخرية عالمية من اتفاق ترسيم الحدود بين أنقرة وطرابلس

سياسي ليبي: الاتفاق الأمني بين"السراج" و"أردوغان" ولد ميتاً

الأقمار الصناعية: نايل سات 301 يحمل 38 قناة ويغطي مناطق في افريقيا

الصحة: مصر نجحت في خفض نسبة "ختان الإناث" ووفيات الأمهات

منوعات

أعراض الاكتئاب لدى الأطفال والمراهقين

طرق التغلب على الشعور بالوحدة

منظمة بيئية: أضواء الزينة تحتوي على مواد ضارة

مراهق من بين كل 18 يحمل سلاحا ناريا بالمدرسة فى أمريكا

كشكول

الإمام الأكبر يلتقي مسئولي صندوق التأمين الحكومي على طلاب الأزهر

التعليم العالي تشهد ورشة عمل عن كيفية التعامل مع متحدي الإعاقة

بسبب علاقة عاطفية.. طالبة تلقي بنفسها من أعلى سطح المنزل

نشرة أخبار "كشكول" التعليمية

إسلام سياسي

مدير الأبحاث الشرعية بـ"الإفتاء": العلماء أجمعوا على أن تجسيد النبي ممنوع شرعًا

الإفتاء: أكبر حملة إلكترونية ضد داعش منذ عام 2015 تصيبه بشلل وتخبط

أبرزهم "القرضاوي" و"الزمر".. ما مصير الإخوان الهاربين في قطر عقب المصالحة العربية؟

كيف حاولت قطر اختراق ١٩ دولة أوروبية بفكر الإخوان الإرهابي؟

مقالات الرأي
نرمين يسر
"سيدة البحر".. ليس بالصورة الجيدة فقط تُصنع الأفلام
ماجد حبته
الانتحار حرقًا.. أو حرقانًا
سيد عبدالقادر
سلطان السفاحين.. لا خليفة المسلمين
لواء.حمدى البطران
استراحة محارب
المزيد

الثقافة

اتحاد كتاب مصر ينعي المترجم صالح علماني

هكذا تلقى الوسط الثقافى خبر وفاة المترجم "صالح علمانى"

ورش حكى وفنون تشكيلية بـ"ثقافة القاهرة"

"الناشرين المصريين" ينعي حمادة سليمان

صفحتنا ع الفيس بوك